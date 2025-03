GTA VI pourrait coûter plus de 100 euros, les fans enragent

Plus de dix ans d'attente pour un jeu à plus de 100 balles, il y a de quoi devenir fou.

Si vous avez joué aux jeux vidéos une fois dans votre vie pendant ces 20 dernières années, vous avez forcément, à un moment ou un autre, entendu parler de la franchise GTA. Développée par Rockstar Games, elle met en scène des personnages dans des environnements urbains, jouissant d'une liberté totale : braquages, courses poursuites, fusillades, bagarres à mains nues, tunning, tout ou presque est possible dans le jeu. Alors que GTA V figure dans les meilleurs jeux vidéos de tous les temps, la suite, GTA VI, est très attendue. Mais le prix, qui pourrait être de plus de 100 euros, fait enrager les fans...

Car cela fait 12 ans que les gens attendent une suite au chef d'œuvre qu'a été GTA V. Certes, Rockstar n'a pas pour habitude de bâcler ses jeux, mais ça commence à faire très long. Et plus l'attente sera longue, plus les gens seront exigeants. La colère risque d'encore plus se faire sentir lors de la sortie puisque selon plusieurs experts, dont Matthew Ball, ou encore Michael Pachter, affirment que les prix pourraient dépasser 100 euros :

Nous pensons que la société a l’intention de vendre le jeu à un prix jamais vu auparavant, et nous soupçonnons que la direction peut offrir aux consommateurs une incitation à payer 100 $ ou plus par unité en les récompensant avec une grande quantité de monnaie du jeu à dépenser dans GTA Online.

Cela fait d'ailleurs plusieurs années que certains développeurs affirment que "les joueurs sont prêts à payer leurs jeux à plus de 100 $" et tentent d'augmenter les prix en conséquence, avant d'affronter la colère sourde de leur fanbase, mais jusqu'à quand ?

On espère en tout cas que pour ce prix là, un soin tout particulier sera accordé à tous les détails comme les playlists par exemple, qui sont devenues cultes depuis "GTA : Vice City".