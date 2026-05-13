Décathlon lance le "maillot du peuple" pour la Coupe du Monde

Pour faire face aux tarifs exorbitants pratiqués par les équipementiers sportifs en marge de la Coupe du Monde de Football 2026, Décathlon sort le grand jeu avec ce "maillot du peuple" à moins de 10 euros.

La Coupe du Monde approche à grands pas, puisque la compétition sportive la plus attendue de l'année commence dans moins d'un mois, le 11 juin. Une édition très spéciale, avec un contexte géopolitique particulièrement tendu, mais aussi de grosses attentes concernant l'Equipe de France, vue comme les favoris aux côtés de l'Espagne. Forcément, qui dit compétition dit également nouveaux maillots. Sauf que les tarifs pratiqués par les équipementiers sont devenus complètement fous. Et pour répondre à cette flambée des prix, Décathlon vient de lancer "le maillot du peuple", au prix défiant toute concurrence de 9,99 euros !

Un prix qui est assez impressionnant, quand on sait que le maillot officiel de l'Equipe de France de Football pour la Coupe du Monde 2026 vendu sur le site officiel de la FFF coûte entre 110 et 160 euros selon la version que vous souhaitez. On a donc plus de 100 euros d'écart entre le maillot officiel vendu par Nike, et l'officieux, vendu par Décathlon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour un maillot vendu à ce prix là, ça semble plutôt quali. Evidemment, on n'est pas sur un tissu technique, plutôt un t-shirt classique, avec col rond, coupe regular, en polyester mais le design est vraiment très carré, avec pas mal de symboles sur le devant, un style assez sobre et efficace, et un code couleur beaucoup plus proche de celui des Bleus.

Niveau marketing, c'est évidemment une excellente idée. Le "maillot du peuple" reprend le slogan de Karim Benzema lorsqu'il a reçu son Ballon d'Or en 2022, le "ballon d'or du peuple", ce qui devrait parler à pas mal de monde puisque Karim a encore énormément de fans, malgré cette fin de carrière dans un championnat éclaté. Un bon choix de termes, un bon choix de design, mais aussi une vraie prise de risque assumée de la part de Décathlon : parier sur le fait que les gens seront prêts à acheter des maillots "non officiels", qu'ils ne voient jamais à l'écran puisqu'ils ne seront jamais portés par les joueurs, c'est osé.

Mais on serait vraiment curieux de voir si ce pari va être réussi !