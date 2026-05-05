Jay-Z, A$AP Rocky, Rihanna, Doechii : les rappeurs mettent le feu au Met Gala 2026

Les stars du rap game se sont données rendez-vous au Met Gala 2026, avec des outfits tous plus extravagants les uns que les autres.

S'il y a une chose que les rappeurs aiment presque autant que l'argent, c'est le fait de s'habiller de la manière la plus extravagante/tape à l'œil possible lors des soirées de gala et des cérémonies de récompenses. C'est l'occasion de montrer à tout le monde qu'ils peuvent s'offrir des sapes à la pointe de la mode, créées par des designers, et hyper chères, donc qu'ils ont réussi. Et ça tombe bien car hier, c'était justement le Met Gala 2026, et entre Rihanna, Beyoncé, Doechii, Jay-Z, A$AP Rocky et bien d'autres, on peut dire que le tapis rouge était bien chargé en stars!

Le Met Gala, c'est clairement une soirée jet set par excellence camouflée derrière une collecte de fonds à but caritatif, mais aussi promotionnel : ça permet au Metropolitan Museum of Art de New-York de présenter sa nouvelle exposition. Des expositions qui sont centrées autour des costumes, et cette année, le thème du Met Gala 2026 était les rapports entre l'art et les costumes. On a donc vu défiler tout un tas d'artistes et de célébrités avec des tenues inspirées par des œuvres d'art, certaines plus réussies que d'autres, même si on doit avouer qu'on n'a pas toutes les refs. On a donc pu voir SZA dans une très belle robe jaune éclatante, fabriquée à partir de tissus achetés sur eBay, en collaboration avec le site, inspirée par l'Art Nouveau du début du siècle dernier.

On a aussi pu voir A$AP Rocky et Rihanna avec un grand sourire, tous les deux à la pointe de la mode, Rocky avec son costume Chanel rose et son énorme chaîne, et Riri avec sa robe Margiela couverte de 115 000 cristaux. On n'a pas la ref là encore, mais il faut avouer que tout le monde ne regardait qu'eux sur le tapis rouge. La famille Carter, avec Jay-Z, Beyoncé et Blue Ivy, ont eux aussi fait très forte impression avec leurs tenues, assez élégantes, à part pour Queen B, plus extravagante car elle a voulu marqué le coup après dix ans d'absence au Met Gala, avec sa tenue de squelette toute diamantée, signée Olivier Rousteing.

Doechii a fait tourner plus d'une tête avec sa tenue hyper légère, Sketpa a fait forte impression avec sa veste blanche à motifs noirs avec quelques écritures, Doja Cat a encore une fois étonné avec sa tenue en silicone faite par Yves Saint-Laurent. Mais il y a aussi eu des fails, comme la tenue incompréhensible de Cardi B, créée par Marc Jacobs et inspirée des poupées démembrées d'Hans Bellmer. Ou encore Jack Harlow avec son énorme chapeau qui est immédiatement devenu le sujet des moqueries sur Twitter aux USA. Comme le disaient Ja-Z et T.I. sur "Swagga Like Us", "you can pay for school but can't buy class".