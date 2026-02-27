Kylian Mbappé et Nike dévoilent leur nouvelle collab' pour la Air Max Plus VII

Kylian Mbappé et Nike s'associent une fois de plus pour proposer un nouveau modèle de Air Max Plus VII, et plein d'autres belles choses.

Cette année encore, Kylian Mbappé se retrouve sous le feu des projecteurs, lui qui occupe le poste d'attaquant de le club le plus scruté au monde, le Real Madrid. Un Real un peu poussif pour le moment : même s'ils ne sont qu'à un point du leader barcelonais en Liga, ils viennent de se qualifier de justesse en Ligue des Champions face au Benfica. Mais à côté du sport, Kyky2Bondy fait aussi parler de lui, notamment dans la mode, lui qui collabore avec Nike et qui vient d'ailleurs de dévoiler un tout nouveau modèle d'Air Max qui devrait faire un carton.

Car il ne s'agit pas de n'importe quelle Air Max : on parle là de la Air Max Plus, qui est particulièrement importante dans l'histoire du streetwear français puisque c'est celle qu'on surnomme la "Tn", ou encore la "Requin" pour les anciens. Et voir Kylian Mbappé, qui a grandi dans le 93, collaborer avec Nike pour sortir un nouveau modèle de Tn, forcément, ça fait plaisir. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose d'assez particulier et inhabituel, avec ce mélange de marron et de vert pastel assez doux, avec quelques touches de gris et de beige, ce qui donne à tout ça un design assez moderne, voire légèrement futuriste.

🚨 KYLIAN MBAPPÉ x NIKE !



Une nouvelle paire de Air Max sortira début mars 🔥 pic.twitter.com/Y7gS0b8h0p — SHADES (@ShadesFrance) February 27, 2026

Ce nouveau modèle, qui est officiellement baptisé Nike Air Max Plus VII n'est pas encore disponible, mais il le sera officiellement à partir du 2 mars sur le site de Nike, au prix, tout de même assez élevé, de 190€. Et à côté de ce modèle, Nike a également lancé deux modèles de crampons, la Mercurial Vapor 16 élite, et la Mercurial Superfly 10 Elite, en reprenant ce coloris. Et on ne serait pas étonnés de voir Kylian Mbappé en porter une des deux lors de ses prochains matchs !