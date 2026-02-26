Booba : le retour de Ünkut annoncé comme imminent

Après l'annonce officielle du retour de la marque Ünkut, on attendait une date de la part de Booba, et ça devrait arriver encore plus vite que prévu.

C'est bientôt le retour du printemps et des beaux jours, et avec eux, les marques commencent donc à passer doucement aux collections "printemps / été 2026", certaines ont d'ailleurs déjà dévoilé leurs nouvelles pièces. Et justement, on attend une sortie avec impatience dans le streetwear : celle de la marque Ünkut. Une marque dont Booba est évidemment indissociable, et qu'on croyait morte il y a presque dix ans maintenant, mais dont Kopp a annoncé le retour il y a quelques jours. Et ce retour semble imminent, on a même un premier aperçu de la nouvelle collection !

L'annonce du retour d'Ünkut a évidemment fait pas mal de bruit et c'est normal : c'était clairement une marque emblématique du streetwear dans les années 2000/2010, et même si la hype est rapidement redescendue, jusqu'à la fin de l'histoire en 2018, elle reste dans le cœur des ratpis et des nostalgiques de la sape. Va-t-elle réussir à conquérir un nouveau public à son retour ? Difficile à dire, mais Booba semble vouloir mettre toutes les chances de son côté, lui qui a dévoilé cette semaine une photo sur Instagram, avec laquelle on apprend que le catalogue est bouclé.

Sur la photo, on voit un gars vêtu d'un ensemble Ünkut noir à bandes vertes, plutôt réussi, qui promet pour la suite. On n'a pas vraiment plus d'informations, à part un message posté en story par le compte Instagram de Booba, dans lequel on apprend que "la collection arrive". Pas de date précise, mais vu comment la communication est insistante, on devrait avoir de premières informations dans très peu de temps, on vous tient au courant !