Deux légendes du rap new-yorkais comme Nas et A$AP Rocky réunies dans une pub pour Ray-Ban, on peut dire que c'est la classe.

Les liens entre le monde du rap et celui de la mode sont de plus en plus étroits. Ces 30 dernières années, les marques de vêtements, même celles de luxe, n'ont pas cessé de piocher leur inspiration dans l'art de la sape qu'on peut voir dans les rues, notamment dans la culture hip-hop, et donc chez les rappeurs. Et parmi les rappeurs, nombreux sont ceux qui s'intéressent à la mode, à l'image d'A$AP Rocky, qui était clairement plus mannequin que rappeur à certains moments de sa carrière. Cette semaine, on le retrouve avec Nas dans une publicité de la marque Ray-Ban, et ça pue la classe.

Disons-le tout de suite : tous les rappeurs ne sont pas égaux face au style et à la classe, et avec A$AP Rocky, et Nas, on a clairement deux gars qui sont assez stylés de manière générale. Et la vidéo publicitaire pour Ray-Ban l'est tout autant, car la culture new-yorkaise des années 70, 80 et 90 y est omniprésente. Le spot est voulu comme un hommage au film "Belly", dans lequel jouait justement Nas, sorti en 1998. La pub a pour but de mettre en avant la nouvelle Metal Collection de Ray-Ban pour laquelle A$AP Rocky fait office de directeur créatif.

L'ambiance est celle d'un bar banal d'Harlem, dans une ambiance un peu "gangsta", avec Nas qui joue à l'ancien (et il est évidemment tout indiqué pour le rôle), qui bossait avec le père d'A$AP Rocky, et qui est fier de voir comment le frère de son pote a réussi. Et nous aussi, on est très fiers de voir deux légendes du rap de New-York réunies dans une ambiance qui, pour le coup, est assez fidèle à l'univers des deux artistes.