Booba officialise le retour de Ünkut

Booba a visiblement confirmé le retour de sa marque emblématique Ünkut.

Si aux Etats-Unis, on a des dizaines de rappeurs qui se sont lancés dans des business parallèles à la musique, par exemple 50 Cent avec ses films ou ses boissons énergétiques, Diddy avec sa Ciroc, Travis Scott avec les sapes, en France, les exemples d'artistes qui ont marqué leur époque avec des business hors rap ne sont pas nombreux. Mais il y en a au moins un qui reste dans toutes les têtes : Booba et sa marque Ünkut. Et bonne nouvelle pour les fans des années 2000 : la marque serait bientôt de retour !

D'après plusieurs médias, la marque emblématique de Booba pourrait faire son retour prochainement, et c'est Kopp lui-même qui aurait confirmé l'information sur ses réseaux sociaux. Il a réagi à une vidéo de Makala sur scène, habillé avec un t-shirt Ünkut, pour enterrer les rumeurs de "clash" entre lui et B2O après les piques envoyées il y a quelques semaines. Et Booba aurait également répondu en story (malheureusement disparue après 24h) qu'une nouvelle collection Ünkut était effectivement en cours de fabrication.

Une grande nouvelle pour le streetwear français, car la marque était clairement devenue incontournable à la fin des années 2000, et c'est le business le plus abouti de Booba si on met de côté la musique et la production. Il y a une période où elle était vraiment portée par énormément de monde, et ça a montré à plein d'autres rappeurs qu'il était possible de lancer des business qui marchent en dehors de la zik.

Et il faut aussi reconnaître que si, depuis cette expérience, Booba a lancé énormément d'autres business (whisky, autres marques de sapes, CBD,...), aucun n'aura eu l'impact d'Ünkut sur la culture, alors on va clairement guetter ce retour avec impatience, après une fin d'histoire catastrophique en 2018.