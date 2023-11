Future lance une nouvelle collection avec Lanvin

Le rappeur d'Atlanta continue son essor dans la mode.

Le rappeur américain Future a récemment fait ses débuts en tant que directeur créatif pour la marque de mode parisienne Lanvin, avec le lancement de la collection "Lanvin Lab". Cette collection, qui a été officiellement dévoilée le 21 novembre, met en avant l'amour de Future pour la confection.

La collection "Lanvin Lab by Future" est unisexe et accorde une attention particulière aux accessoires. Deux symboles apparaissent comme des thèmes récurrents de la collaboration : l'aigle, qui représente le courage, la majesté et la vérité, ainsi que le sentiment de voler haut avec une vision d'oiseau. L'étoile, quant à elle, est un signe de protection et d'orientation.

"J'ai créé une ambiance avec cette collection, quelque chose que vous pouvez ressentir lorsque vous la portez", a déclaré le rappeur d'Atlanta. "Jeanne Lanvin s'est inspirée de sa vie et de son style de vie. Nous sommes pareils, nous créons à partir de notre expérience."

Future s'y connaît en matière de mode. Il y a deux ans, il s'était associé avec la marque de streetwear Rhude, en plein essor, et a aidé la nouvelle entreprise à s'imposer sur le marché. En avril 2021, Rhude avait dévoilé sa toute première campagne intitulée "Rhude Boy", avec l'artiste américain comme visage de la collection.