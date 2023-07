Jul : sa collection de vêtement en collaboration avec l’OM est disponible !

Le rappeur dévoile sa marque de vêtement.

Impossible de ne pas descendre dans le Sud de la France cet été, sans porter au moins une tenue de la collection "DP X OM" ! Ce n’est pas la première fois que Jul s’associe à des marques pour faire des collaborations avec sa propre marque "D&P". Si le rappeur a déjà travaillé avec Casio, FIFA, NFT, Rebook c’est au tour de l’OM d’avoir le droit à sa collaboration comme l’a annoncé le Marseillais sur ses réseaux sociaux :

Une collection évidemment aux couleurs de l’OM en bleu et blanc qui sera parfait pour l’été. Pour ce qui est des prix comptez 34 euros pour un t-shirt et 37 euros pour le short de maillot de bain. Pour ceux qui serait intéressé par des produits plus originaux de la collection, la chaise pliante se vend au prix de 34,90 euros, idem pour la serviette de page et le sac isotherme 19,90 euros.

"C’est parti la team : la collection D&P x @OM_Officiel est disponible ✊💙🤍

Short de bain, chaise pliante, serviette, glacière… Retrouve tous les produits de la collection officielle sur https://t.co/IEmcuYzQya pic.twitter.com/KNKYGQVbLw" — Jul (@jul) July 13, 2023

Un panel de choix plutôt intéressant avec des prix attractifs et accessibles pour sa communauté. Pour découvrir la collection complète, direction le site officiel.