Ninho devient égérie Adidas

On n'avait aucun doute sur le fait que le nouvel album de Ninho allait être un énorme succès. Evidemment, les chiffres qui continuent de tomber régulièrement montre que "NI" est un immense carton et qu'il affole, comme prévu, les compteurs. Ce que l'on n'avait pas prévu en revanche, c'est que la marque Adidas allait en faire son égérie. En effet, Ninho est au centre d'une toute nouvelle campagne de communication de la marque aux trois bandes qui vient d'être dévoilée sur les réseaux sociaux. Le jeune rappeur l'a lui-même relayé sur Twitter expliquant que, désormais, "Adidas, c'est la famille".

Pour le moment, on n'en sait pas plus sur cette collaboration. Dans la vidéo, on voit Ninho en mode studio dans une cage en verre, casque sur les oreilles, veste Adidas blanche et noire, bandes jaunes ou en backstage avant un concert portant cette fois une veste bleue mythique de la marque. Enfin, il pose pour une session photo habillé d'un survêtement gris qui tranche avec le fond devant lequel il est placé. Le résultat de ce shooting s'affichant ensuite en 4x3 dans le métro parisien.

On en saura certainement plus sur cette collaboration dans les jours qui viennent. En attendant, Ninho et Adidas ont surpris tout le monde avec cette campagne puisqu'aucun partenariat n'avait été annoncé et aucune annonce non plus. Quoi qu'il en soit, la marque allemande vient de frapper très fort ! Et pour Ninho, c'est un signe de plus du poids qu'il a pris en France, et pas seulement dans le rap.

C'est fort, franchement !