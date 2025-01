OVF va mettre le feu au Circus Festival de Montpellier

OVF, c'est l'association qu'il faut suivre si vous êtes dans la région de Montpellier et que vous kiffez les concerts de rap.

Chez Générations, on est particulièrement sensibles aux initiatives qui font vivre al culture hip-hop un peu partout en France, et pas seulement autour des deux gros pôles que sont Paris et Marseille. Cette semaine, on vous emmène à Montpellier pour un évènement qui s'annonce bien animé et remuant comme on aime : OVF Event (pour "On Va l'Faire") va une fois de plus retourner le bar Le Circus, avec un concert/concept qui s'annonce plutôt intéressant pour les amateurs de rap !

Le 16 janvier, à partir de 20h, le bar Le Circus va accueillir l'évènement le plus hip-hop du coin, avec un concert dans lequel vont venir performer 4 artistes issus de la scène locale : Coeurnoir, Badack, Lil3pack et Koeurbo, pour ceux qui les connaissent déjà. Mais ce n'est pas tout ce qui est prévu dans la soirée : de nombreuses animations sont également au programme, et comme l'association OVF Event est à la base créée par des jeunes dans la vingtaine, attendez-vous à voir de l'énergie, et des bonnes idées nouvelles.

D'ailleurs, on sait déjà, par exemple, qu'un stand de strass dentaires, de "grillz" si vous préférez, sera présent sur place, histoire de pouvoir sortir du concert avec votre plus beau "drip" sur les chicots. Il s'agit du 6ème évènement de l'association, on voit donc qu'ils ont désormais de l'expérience et qu'ils peuvent laisser libre court à leurs idées, ce qu'on valide fort.

On précise qu'une billetterie gratuite sera mise en place pour l'évènement, avec la possibilité de donner un petit quelque chose si le concept vous a plu. Mais pour savoir ça, rendez-vous le 16 janvier au bar Le Circus de Montpellier !