Project X Paris fait rapper des légendes du Wu-Tang Clan

En 2025, la marque PXP fait peau neuve et pour l'occasion, ils ont organisé une grosse soirées avec des légendes du rap game US comme Ghostface Killah.

Project X Paris affiche un nouveau visage

Si vous êtes un auditeur assidu de Générations depuis plusieurs années, vous avez probablement déjà entendu parler à plusieurs reprises de la marque parisienne de streetwear Project X Paris. Créée en 2015 par deux jeunes desginers français, la marque a depuis bien grandi, en multipliant les collaborations avec des artistes de renom comme Niska, Kalash, Ninho, Rim'K et plein d'autres, et c'est surtout un partenaire de longue date de notre radio.

Un partenaire qui fait peau neuve en cette fin d'année 2024, avec une toute nouvelle identité, et un nouveau logo nommé Polaris, qui représente l'étoile polaire, symbole des ambitions de la marque et de son envie d'expansion et de nouveaux horizons à explorer. Et pour fêter tout ça, Project X Paris a organisé une grande soirée le 25 novembre dernier. On y était, et c'était tout simplement une dinguerie !

Le Wu-Tang Clan mis à l'honneur

Project X Paris est une marque de streetwear et qui dit streetwear, dit aussi qu'ils ont forcément été influencés par tout l'esthétique qui est en place autour de la musique rap, et de la culture hip hop en général. Car le style est lui-même devenu un élément incontournable de la culture hip hop depuis des années. Et quand on parle de culture hip hop, on pense évidemment au Wu-Tang Clan, qui en sont des ambassadeurs depuis leurs débuts dans les années 90. C'est bien pour ça que PXP avait convié deux légendes liées à l'univers Wu-Tang pour leur fête du 25 novembre.

Mais Cappadonna et Ghostface Killah, les deux légendes du Wu-Tang, n'étaient pas les seules vedettes présentes lors de la soirée : toute l'équipe de Générations était également venue pour couvrir l'événement, manger un morceau (big up à Jeff) et surtout kiffer le concert des deux tauliers du Wu. En plus des concerts donnés par Ghostface Killah et Cappadonna, le documentaire inédit sur la légendaire épopée du Wu-Tang Clan, retraçant l'histoire du groupe et son héritage dans la culture, a également été diffusé.

On salue évidemment Project X Paris pour ce genre d'initiatives qui relie la culture rap et la mode, en espérant qu'il y en aura d'autres ! Mais les connaissant, on imagine que oui : la marque a toujours eu de grandes ambitions, et ce changement d'identité visuelle, ainsi que toutes les collections à venir, indiquent qu'ils préparent du lourd pour les prochaines années ! Pour que vous puissiez vous faire une idée de l'ambiance, on vous a mis un petit récap vidéo de la soirée dans l'article.