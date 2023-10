Viens faire tes classes à la Soirée Urban talents #3

Si tu veux avoir un point de vue plus pro sur le rap, c'est là que ça se passe.

Pas toujours facile de se lancer dans le rap. Les structures pouvant vous encadrer, vous conseiller et vous faire progresser, ça ne court pas les rues, alors quand SKP Production organise un événement qui fusionne atelier d'écriture, masterclass donnée par des professionnels, exposition, et open mic, forcément, on valide chez Générations ! C'est exactement le programme qui vous sera proposé pendant la soirée Urban Talents #3, ce samedi 21 octobre à 18h, au Conservatoire de Gennevilliers.

Un événement qui est organisé par l'association SKP Production pour la troisième fois, en partenariat avec la ville de Gennevilliers, et le conservatoire Edgar Varese ainsi que le MSJ Gennevilliers. Avec un programme très dense pour cette soirée de samedi. Pour commencer, il y aura un showcase du collectif Urban Talents, ainsi qu'une expo éphémère qui sera consacrée à la musique urbaine. Ensuite viendra la Masterclass, donnée par des pros du milieu, qui donneront des conseils et répondront aux questions du public.

Enfin, le clou du spectacle : l'open mic, avec 2 minutes pour convaincre un jury composé de pros, et qui vous fera peut-être gagner un enregistrement en studio , un clip payé, un live à la radio et la programmation en première partie d'un concert ! De quoi lancer sa carrière sur des bases solides. L'événement est tout public, et ouvert à tous, mais attention : l'entrée est libre, mais sur inscription. Toutes les informations sont disponibles dans l'image ci-dessous !

Infos Pratiques :

Urbans Talents #3, le 21 octobre 2023 à partir de 18h, au Conservatoire Edgar Varèse, 13 rue Louis-Calmel.