FCKNYE 2023 : Le festival du Nouvel An revient en force à Bruxelles

Une édition qui s'annonce inoubliable !

Le plus grand festival du Nouvel An organisé par FCKNYE est de retour à Bruxelles. Prévu les 30 et 31 décembre à Brussels Expo, cette 12e édition promet d'être plus grandiose que jamais.

La fête commencera dès le 30 décembre, de 18h à 5h du matin, et deux scènes intérieures accueilleront les festivaliers. Avec une capacité de 10 000 personnes, le festival garantit une expérience mêlant rap, techno et hardcore. Parmi les artistes déjà annoncés pour cette soirée : Gazo, Houdi, Bu$hi et Kerchak.

Le 31 décembre, de 18h à 6h du matin, le FCKNYE réserve une programmation plus explosive encore avec cinq scènes dont trois en extérieurs sous chapiteaux. Cette fois-ci, ce sont 35 000 festivaliers qui pourront profiter d'une sélection variée de musique incluant rap, techno, psytrance, dnb, hardcore. Les artistes mis à l'honneur sont : PLK, Tiakola, Josman, Nes, Winnterzuko, Lorenzo, Bekar et Limsa. Mais tentez-vous prêts, car en novembre, d'autres artistes de renom seront annoncés, et cela reste confidentiel pour le moment.

En outre, nous sommes ravis de vous annoncer que Générations sera présent à l'événement, comme l'année dernière. Nous serons là pour capturer les meilleurs moments et partager l'ambiance excitante du festival avec nos followers sur les réseaux sociaux.

Préparez-vous à vivre un réveillon du Nouvel An inoubliable. Les meilleurs artistes, des scènes époustouflantes et une ambiance électrique vous attendent. Réservez vos dates et préparez-vous à célébrer le passage à la nouvelle année. On se voit là-bas !