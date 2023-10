Le Blkreation Films Festival 2023 fait le show ce weekend !

La sortie du week-end à ne pas rater.

Si jamais vous ne savez pas encore quoi faire pour meubler votre week-end, Générations a la solution pour vous ! Ce 21 octobre à Massy, aura lieu un événement qui devrait plaire aux amateurs de cinéma : la sixième édition du BLKreation Films Festival, qui aura lieu à l'Opéra de Massy. Une salle prestigieuse, pour un événement qui l'est tout autant, et qui mettra en avant les afro-descendants et toutes les personnes issues de la diversité, dans un cinéma français où elles sont trop souvent invisibilisées ou cantonnées à certains rôles caricaturaux.

Un festival qui s'annonce donc moderne et plein de promesses, avec, on l’imagine, de nombreux jeunes réalisateurs qui viendront faire découvrir leurs œuvres. C'est d'ailleurs le vote du public qui permettra de savoir qui a été le meilleur acteur et la meilleure actrice, pendant que le jury, lui, devra choisir qui sera le gagnant du prix de la meilleure révélation et celui du meilleur scénario. Au total, une dizaine de courts-métrages devraient être diffusés dans la soirée.

L'événement durera le temps d'une soirée de gala : l'accueil se fera dès 17h30, avec un cocktail de bienvenue. Un autre cocktail sera également servi à la fin des projections, pour les plus assoiffés. Le prix de l'entrée est de 25 euros, et pour ceux qui veulent participer au concours, il vous faudra suivre quelques règles : être issu de la diversité, avoir un film qui ne dure pas plus de 30 minutes, et enfin, mettre des sous-titres en français si les dialogues ne sont pas francophones. A part ça, tous les genres de cinéma sont acceptés, vous êtes donc les bienvenus ! Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur le site de l'événement.

Infos pratiques :

Date : Samedi 21 octobre

Adresse : 1 Place de France, Massy (91300)

Déroulement de la soirée : accueil à 17h30, cocktail à 18h15, diffusion jusqu'à 21h30 et enfin, remise des prix jusqu'à 23h30

Prix entrée : 25€