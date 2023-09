Lybro en concert à Bizarre ! Vénissieux à partir de 5€ !

Rendez-vous le vendredi 29 Septembre.

Billet entre 5€ et 10€ : réservez vos places : https://lamachinerievenissieux.mapado.com/event/215930-lybro-anzu

Si vous aimez la Drill, ne manquez pas le concert de Lybro à Bizarre! Vénissieux, rappeur inspiré de la scène drill londonienne et étoile montante dans le rap français avec en 1ère partie, la rappeuse engagée Anzù.

Lybro, une pincée de drill lyonnaise

Technique, force des mots, charisme sidérant, la Drill française ne risque pas de s'éteindre avec Lybro, rappeur lyonnais inspiré de la drill londonienne. Lors de la sortie de sa série de freestyles intitulée "Saian", Lybro se fait remarquer dès le troisième épisode et rencontre un fort succès sur les réseaux. Aujourd'hui, "Saian 3" sorti il y a 1 an, cumule plus 1 millions de vues sur son freestyle ! Le rappeur n'a pas fini de nous surprendre.

Anzù, une artiste affirmée

Anzù est une jeune rappeuse originaire de Clermont-Ferrand, reconnue pour ses textes engagés pour la cause féministe et plus précisément la défense des femmes au sujet des violences sexistes qu’elles subissent.

Toute l’année, découvrez une scène rap/hip-hop et des événements culturels à Bizarre ! et au théâtre de Vénissieux, qui vous invitent à interagir avec les artistes à l’occasion de rencontres, débats, présentations de travaux en cours ou ateliers et stages de pratique artistique.

Rendez-vous le vendredi 29 septembre à 20h30 à Bizarre! - 9 Rue Louis Jouvet, 69200 Vénissieux