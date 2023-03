Venant Delacapitale : le chef d'orchestre derrière tes soirées préférées

Booba, Aya Nakamura ou bien Tyga, il invite les plus grandes stars à l'international à ses évènements.

Le 28 novembre 2012, Booba célèbre la sortie de "Futur" au Crystal à Paris. Derrière cet évènement, Venant Delacapitale. C’était sa toute première soirée. Après plus de dix ans, le 29 janvier dernier, il le reçoit de nouveau, à Dubaï cette fois-ci au Pure White. Durant toutes ces années, Venant grimpe les échelons et se fait un nom dans monde de la nuit. Au point de se développer à l’international.

De Bruxelles à Marbella, en passant par Manchester et Miami, cet organisateur de soirées devenu aujourd’hui directeur artistique est le chef d’orchestre de nombreuses fêtes et showcases, avec des invités du monde entier : Niska, Leto, French Montana, Aya Nakamura, Rick Ross ou bien encore Jason Derulo et Naza.

Récemment, Venant Delacapitale a posé ses valises à Dubaï, au Pure White, où il lance les soirées "La Capitale". Après Booba, Alonzo et Gradur, c’est Tyga qu’il recevait le 24 février dernier. Un agenda à suivre de très près puisque le 5 mars prochain, c’est Lacrim que cet acteur de la nuit accueillera à Dubaï.

De Grigny à l’international

Mais Venant n’était pas destiné à cette carrière. C’est dans le foot qu’il pose d’abord un pied très tôt, jusqu’à jouer en ligue 2. Il grandit à Grigny, dans l’Essonne mais est attiré par Paris, la capitale, d’où il tire son surnom. Avec son carnet d’adresse, il organise donc sa première soirée, la fameuse release party de Booba et son choix est fait : le travail et l'ambition de Venant Delacapitale se font rapidement remarquer et il se tourne vers le monde de la nuit, où sa réputation la précède aujourd'hui.