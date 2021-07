Récap du Rolling Loud !

Le plus grand festival hip-hop.

Ce week-end (23 au 25 juillet) se tenait l'édition 2021 du Rolling Loud Miami. Pendant trois jours, de nombreux artistes américains se sont relayés sur les scènes du Hard Rock Stadium. Le public a eu la chance de voir performer de nombreux rappeurs dont les têtes d'affiche Asap Rocky, Travis Scott et Post Malone.

Crée en 2015, le festival est dirigé par deux promoteurs Tariq Cherif et Matt Zingler. Ces deux derniers vont réussir à en faire le plus grand rendez-vous annuel de la scène hip-hop américaine. Basé à Miami, l'évènement n'a fait que de se développer depuis à travers les Etats-Unis ( Los Angeles, Oakland et New York) et même le monde comme au Japon. Et désormais en Europe aussi où la première édition devait avoir lieu en 2020 au Portugal. Dû à la pandémie mondiale, cela a été repoussé en 2022.

Cette année, le Rolling Loud a pu ouvrir ses portes et les rappeurs ont tout donné sur scène !

Le grand plongeon de Dababy