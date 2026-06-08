Niska va-t-il annoncer un troisième stade de France ?

Alors que les deux premières dates de Niska au Stade de France ont affiché complet en moins de 5 heures, la pression du public pour une troisième date s'intensifie, et l'artiste semble plutôt chaud !

Il y avait encore quelques mois à peine, on trouvait des rageux sur Internet pour nous dire que Niska ne pouvait même plus remplir Bercy à l'heure actuelle. On aimerait bien savoir où sont planqués ces haters aujourd'hui, maintenant que le rappeur du 91 a rempli le Stade de France et ses 80 000 places non pas une, mais deux fois d'affilée, rentrant ainsi dans le cercle très fermés es artistes rap avec deux dates dans la plus grande enceinte de France. Et avec ça, il pourrait même bientôt annoncer une troisième date !

Car il faut dire que les deux premières dates, qui auront lieu les 10 et 11 avril 2027, se sont remplies extrêmement rapidement : le Stade de France a affiché complet en à peine 5 heures, c'est vraiment très rare de voir ça. Pire, la première date s'est remplie en une seule fois, pendant les préventes, avant même que la vente officielle ne commence. Dans ces conditions, on se dit qu'il y a une énorme demande de la part du public, et ce serait bête de ne pas enfoncer le clou : la rumeur d'une troisième date au Stade de France a commencé à faire le tour d'Internet.

Une rumeur propagée par Niska lui-même, dans un commentaire posté sur les réseaux sociaux et repris plusieurs fois depuis, dans lequel on peut lire : "Un 3ème Stade de France vous dites ?". Vu la vitesse à laquelle les deux premiers se sont remplis, on se dit qu'effectivement, le Charo a de la marge. En espérant que d'ici là, l'artiste nous prépare un album légendaire, pour marquer définitivement son retour sur le devant de la scène du rap français, après son freestyle énervé sorti la semaine dernière.