Drake dépasse le milliard de streams avec "ICEMAN"

L’an dernier, lorsque Drake a annoncé la sortie de "ICEMAN", les fans étaient impatients de découvrir ce que l’avenir leur réservait.

L’an dernier, lorsque Drake a annoncé la sortie de "ICEMAN", les fans étaient impatients de découvrir ce que l’avenir leur réservait. Après sa défaite très médiatisée face à Kendrick Lamar, une question dominait toutes les conversations : Drake allait-il réussir à se relancer ? Et surtout, pouvait-il encore prouver qu’il était capable de sortir des tubes mondiaux ?

Jusqu’à présent, la réponse est clairement oui. L’artiste canadien n’a pas seulement répondu aux attentes, il les a dépassées. En parallèle de "ICEMAN", il a même livré deux autres projets, confirmant une productivité toujours aussi impressionnante. Mais c’est bien cet album qui concentre toute l’attention.

"ICEMAN", un album événement

Dès sa sortie, "ICEMAN" s’est imposé comme un véritable phénomène. Le projet a passé deux semaines consécutives en tête du Billboard 200, et s’apprête à y rester une troisième semaine. Un succès qui confirme que Drizzy reste un maître dans l’art de créer des albums événement, capables de captiver immédiatement le public mondial.

Un nouveau record historique sur les plateformes

Jeudi, une nouvelle a renforcé encore davantage ce statut : l’album a franchi le cap du milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming, notamment sur Spotify. Il s’agit du dix-huitième projet de Drake à atteindre un tel exploit.

Un milliard de streams en seulement trois semaines, c’est un chiffre colossal. D’autant plus que certains observateurs estimaient que la carrière de l’artiste était sur le déclin après ses récents affrontements musicaux. Pourtant, avec "ICEMAN", Drake prouve exactement l’inverse.

Un artiste toujours au sommet

Ce succès confirme une réalité simple : Drake reste l’un des artistes les plus puissants de sa génération. Capable de transformer chaque sortie en événement mondial, il continue d’imposer son rythme à l’industrie musicale.

Avec ce nouveau record, Drake montre qu’il n’est pas seulement de passage : il est là pour durer.