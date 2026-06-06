A$AP Rocky annonce une tournée de 30 dates en Europe, dont une à Paris !

Après le succès de son retour avec "Don't Be Dumb", A$AP Rocky vient d'annonce rune tournée européenne de 30 dates, avec un seul concert prévu en France.

Les rappeurs américains ne respectent pas tellement la France, et on ne parle pas seulement des rappeurs français. On parle bien de tout le pays, dont ils ne connaissent quasiment rien à part Paris, la Fashion Week, la Côte d'Azur et le festival de Cannes. Même pour programmer des concerts, rares sont ceux qui s'aventurent en province, à part les anciennes légendes comme Redman et Method Man entre autres. A$AP Rocky ne fait visiblement pas exception à la règle : alors qu'il vient d'annoncer une tournée européenne de 30 dates en Europe, il n'y a qu'un concert prévu à Paris.

La France est pourtant une véritable terre de rap, et une bonne partie de la communauté a quand même une petite culture du rap US. Cependant, le fossé de la langue est trop grand, et c'est vrai que le public a du mal à chanter les paroles des rappeurs US. Du coup, les rappeurs US ont tendance à nous bouder un peu, et c'est ce qu'A$AP Rocky a décidé de faire avec sa tournée européenne de 30 dates, qui commencera le 25 août 2026 à Bruxelles, et s'achèvera le 11 octobre à Athènes.

Concernant le concert à Paris, il se déroulera à l'Accor Arena de Bercy, le mercredi 30 septembre. Visiblement, le concert est déjà complet mais il y aura peut-être une deuxième salve dans quelques temps, ou bien la possibilité de gagner des places, on vous tiendra au courant !