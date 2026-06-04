Il se passe des choses dans cet épisode 5 de "Rentre dans le Cercle" avec Kerchak, Saif, Mustafa, Youssef Swatts,...

Fianso nous a encore proposé de très belles choses dans ce nouvel épisode de "Rentre dans le Cercle", avec des rappeurs énervés et des invités très prestigieux.

L'épopée "Rentre dans le Cercle" continue, pour notre plus grand plaisir, depuis le retour de l'émission en avril dernier. Il faut dire que Fianso a bien soigné le casting pour cette saison 4, en mélangeant ancienne et nouvelle génération : du Mac Tyer, du La Fouine, du Kaaris, qui côtoient du Timar ou du JKSN, c'est exactement ce dont le rap français avait besoin. Et voilà donc le célèbre concept de retour pour un cinquième épisode, au casting très réussi, avec de très grosses prestations à la clé.

Cette semaine, 6 artistes étaient au programme, parmi lesquels on retrouvait donc Kerchak, Saif, Yend, Udeyfa, Youssef Swatts et Mufasa. Et si on regarde les avis des internautes, c'est Saif qui s'est démarqué. Une mission qui n'était pourtant pas facile, car il y avait un vrai niveau en terme de freestyle. Le Big Kerch a bien ouvert le bal, Yend a choqué tout le monde avec son niveau, elle qui n'avait pourtant pas beaucoup de buzz sur les réseaux. Udeyfa a ramené une vraie écriture originale, Youssef Swatt's a posé un couplet de malade à propos de ses mésaventures sur la route de Gaza, et Mufasa a rappelé à tout le monde qu'il ne fallait pas blaguer avec les mecs du 95.

Et niveau invités, là aussi, c'était du lourd. Car chaque épisode a ses invités et cette fois, la thématique était visiblement les sports de combat, avec de grands messieurs dans le domaine. Notamment Dany Bill, plusieurs fois champion du monde en muay thaï, Cyrille Diabaté, plusieurs fois champion en thaï lui aussi, Mohamed Galaoui, encore un champion, et enfin Farid Vuillaume. Que des combattants décorés, médaillés, que des champions, on est clairement gâtés d'avoir tout ce beau monde réuni au même endroit.

Encore un bel épisode de Rentre dans le Cercle, merci Fianso pour les travaux !