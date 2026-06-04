Kalash se confie sur son album commun avec Damso : "peut-être 8, 9, 10 titres..."

En interview juste avant la sortie de son nouvel album "Ex-Voto", Kalash s'est confié à propos de l'existence d'un projet commun avec Damso !

Les années 2015-2020 signaient un véritable deuxième âge d'or du rap français, avec des artistes qui savaient prendre des risques, tout en touchant un public très large, et en faisant des chiffres de malade mental. Et à cette époque, il y avait un label qui se portait particulièrement bien, et qui dominait le game de la tête et des épaules : on parle évidemment du 92i. On pense notamment aux nombreux featurings entre les artistes du label, qui marchaient à chaque fois. Comme Kalash et Damso par exemple, qui ont enchaîné les succès, et auraient même dû sortir un album commun !

C'est en tout cas la révélation faite par Kalash, qui multiplie les apparition médiatiques en ce moment, lui qui s'apprête à dévoiler un tout nouvel album, "Ex-Voto", le 12 juin prochain. Un projet très attendu par ses fans, et pour l'occasion, il était donc de passage en interview chez les frérots de Booska-P. Au micro de Mehdi Maïzi, il a été questionné sur sa relation artistique avec Damso, notamment en studio :

Damso en studio, c'est comme... C'est un fou, mais dans le bon sens.

Kalash est ensuite relancé par le journaliste, qui lui parle d'un album commun "fanstasmé" par le public, entre lui et Damso. Et l'artiste martiniquais répond immédiatement :

Il existe en plus ce projet. Le projet commun. On a été en studio, en Belgique, pour faire un projet commun, et on a enregistré peut-être 8, 9, 10 titres. On a beaucoup de sons ensemble. [...] Il est dans le studio, je le jure il est dans le studio !

Kalash nous apprend donc qu'il existe bien un projet commun entre lui et Damso, deux artistes qui étaient littéralement au sommet du game à une époque, un album qui aurait eu le potentiel de tout casser dans les charts et de tourner partout. On espère avoir la chance de povuoir écouter ça un jour, mais au vu de la nouvelle direction artistique de Damso, il y a des chances que tout ça soit coffré et ne sorte jamais.