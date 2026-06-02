Booba numéro 1, mais démarrage mitigé pour "Blanco Nemesis"

Les chiffres midweek du nouvel album de Booba, "Blanco Nemesis", sont sortis, et ils sont un peu mitigés malgré la réussite évidente de certains titres.

Il était attendu au tournant par toute l'industrie musicale française, en raison des nombreux clashs qui se sont même multipliés ces derniers mois : Booba a dévoilé vendredi dernier son douzième album solo, "Blanco Nemesis". Un projet teasé depuis de longues semaines à grands renforts d'annonces mystérieuses. Forcément, il était le sujet de discussion principal parmi les fans de rap français pendant tout le weekend, et les gens attendaient de pied ferme les premiers chiffres autour du projet. Ils sont là : on connait les chiffres du démarrage midweek de son album, et ils sont mitigés.

Mitigés, parce qu'on parle du plus grand rappeur de l'histoire du rap français, avec plus de 30 ans de carrière derrière lui, et que chaque sortie de sa part jusqu'ici était un évènement. Pour "Blanco Nemesis", le verdict est tombé : 3 376 ventes en 3 jours, ce qui est loin d'être un record, on est d'accord. En comparaison, Booba est assez loin derrière les chiffres midweek de La Rvfleuze avec "Numéro d'écrou", qu'il avait d'ailleurs félicité à l'époque. Et on ne parle évidemment pas des mastodontes comme Jul, PLK, Ninho et d'autres. Même si on compare avec son précédent projet, "Ad Vitam Aetrnam" s'était écoulé à 6700 exemplaires en 3 jours.

Un démarrage qui ne restera donc pas dans les mémoires, même s'il faut quand même nuancer ce "mauvais" démarrage. L'album de Booba est par exemple premier au top album Apple Music et on imagine que d'ici la fin de la semaine, il devrait probablement s'installer en tête des classements des différentes plateformes de streaming. De plus, son album sort uniquement en streaming, pas de ventes physiques pour Kopp, ce qui lui fait quand même un sacré handicap par rapport à la concurrence. Mais même en prenant uniquement les chiffres de streaming de Jul sur "Oubliez moi" par exemple, on arrive à 4000 en midweek, donc Booba reste derrière.

En regardant les tops singles des plateformes, là encore, ce n'est pas la folie : "Kendall" n'est pour l'instant qu'à la cinquième position du top Apple Music, et il s'agit du morceau le mieux classé. Cependant, certains morceaux semblent rencontrer un vrai succès auprès de la communauté rap, comme "Les zhommes" par exemple, qui commence à bien tourner. Bref, un démarrage compliqué, mais d'un autre côté, réussir tout ça à 50 ans, ça reste une belle perf !