Seth Gueko dévoile qu'il vivait "en coloc" avec Mister You, Lacrim et Fianso

En pleine promo pour son nouvel album "Saint Sauveur", Seth Gueko vient de révéler qu'à une époque, il vivait quasiment en colocation avec d'autres stars du rap français : Lacrim, Mister You, Fianso,...

Alors que certains anciens du rap français choisissent de faire beaucoup de boucan et de multiplier les clashs et les polémiques pour faire parler d'eux, d'autres, comme Seth Gueko, choisssent la discrétion pour sortir son nouvel album, "Saint Sauveur", disponible depuis vendredi. L'ancien a décidé de laisser parler la musique et les clips, à l'image de "Légende du voyage", même s'il a fait la une récemment après avoir été visé par un home-jacking. En pleine promo pour son projet, Seth Guex a révélé une anecdote assez marrante : il vivait dans une sorte de colocation avec Lacrim, Mister You, Fianso et Bimbim.

On n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une véritable colocation, mais en tout cas, tous ces artistes ont passé beaucoup, beaucoup de temps dans le même appartement, à une époque qui se situait plus ou moins au début de leurs carrières respectives. Lors d'une interview pour Rapunchline, Seth Gueko a expliqué qu'à une période, il squattait l'appartement de Bimbim en compagnie d'autres rappeurs comme Mister You, Lacrim, et Fianso :

On a même tous un peu vécu ensemble hein, moi, Mister You, Lacrim, Fianso. On a squatté un appart tous ensemble, personne ne sait, on écrivait, on n'était pas des squatteurs mais on était chez un gars qui s'appelait Bimbim à Mairie de Clichy, on vivait tous ensemble et c'est là-dedans, dans cet appartement que Jul va rencontrer Mister You. C'est pour ça qu'il invitera You après à son Vélodrome. [...] Et y a You qui se fait attraper dans cette période là. Donc on reste que moi, Lacrim et Fianso, tous les jours on était, comme si on était en cellule, sauf qu'on était dans un appartement grâce à Dieu. Pourtant, à l'heure actuelle, on n'a pas de morceau avec Fianso par exemple mais on se connait très, très bien tous. Je les trimballais partout. J'étais celui, à cette époque-là, qui venait de faire "Démarrer" avec Booba, t'imagines la hype que je pouvais avoir. Et moi c'était mes gars, avec qui je me déplaçais

Seth Gueko explique ensuite que c'est la raison pour laquelle il y a ce featuring avec Lacrim sur son album, "Saint Sauveur", sorti vendredi dernier. Il a d'ailleurs tenu à remercier le rappeur du 94 dans l'interview. Bref, une belle anecdote, qui nous rappelle l'époque du featuring avec You, "Zoogatazblex", lorsque Guex et You étaient ensemble en détention. Une sacrée époque ! Et si vous êtes justement fans de rap français en mode kickage, légèrement à l'ancienne, alors on vous conseille d'aller écouter l'album du Barlou.