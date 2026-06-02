Alonzo dévoile pourquoi il ne fera plus jamais d'album : "les gens, ils s'en battent les ..."

Alors qu'Alonzo avait annoncé il y a quelques jours ne plus vouloir faire d'albums de sa carrière, il a expliqué son choix, en donnant des raisons tout à fait valables en lançant un vrai débat. Un tournant pour le rap français ?

Dans 4 jours, Alonzo viendra enflammer la scène du Stade Vélodrome à Marseille, pour un concert qui s'annonce anthologique. Ce sera l'occasion pour Kassim de célébrer avec ses fans, dont certains le suivent depuis longtemps : l'époque Psy4 de la Rime. Près de 30 ans de carrière pour le rappeur marseillais, qui a su se détacher de l'image du groupe pour se forger une très solide carrière solo, avec quelques classiques comme "Finis les" et plein d'autres. Mais Alonz' ne sortira plus d'album de sa carrière, et il explique pourquoi : à cause de changements d'attitude de la part du public.

Alonzo avait en effet déclaré la semaine dernière en interview qu'il comptait arrêter les albums pour le reste de sa carrière. Une nouvelle qui avait évidemment attristé certains de ses fans, mais les gens ont globalement compris l'annonce. Et pour ceux qui n'ont pas compris, il a décidé de revenir sur sa décision en l'expliquant, lors d'une interview dans l'émission "Sens Interdit" de You dans laquelle il est venu pour présenter sa mixtape :

Regarde ce que tu as fait, tu as pris le CD et tu t'es empressé d'aller voir qui il y avait en feat. La tête de ma grand-mère. [...] C'est pour ça que je sors plus d'albums. Parce que les gens, ils s'en battent les couilles de l'intro, de rentrer dans le... Alors que nous on met des années. Maintenant j'ai décidé : je sors plus d'albums. Je vais vous envoyer que des buffets à volonté. Votre génération vous voulez des buffets, vous voulez manger un peu de poulet, un peu de... Vous vous en battez les couilles de l'entrée, le plat, le dessert.

Alonzo lance ainsi un débat intéressant : la nouvelle génération est-elle moins fan du format album ? Une question compliquée, à laquelle il faudrait plusieurs heures avec des spécialistes pour répondre. D'autant que la réponse ne peut qu'être nuancée : on le voit à la sortie d'albums de Laylow, de SCH, ou de Werenoi plus récemment, que les jeunes écoutent quand même des albums, dans l'ordre, en faisant attention à la construction du truc. Mais évidemment, ça ne concerne qu'une petite partie des albums, et également une petite partie des auditeurs.

Aujourd'hui, beaucoup de commentateurs du rap français ne voient cette musique que par le prisme de la hype, et vont donc faire beaucoup de boucan autour de featurings (et on ne s'exclut pas du lot, nous aussi on peut avoir tendance à faire ça) mais auront beaucoup de mal à juger d'un album dans son ensemble, dans toute sa construction. On comprend donc qu'Alonzo choisisse d'abandonner le format, même si heureusement il reste aussi des artistes qui veulent se prendre la tête pour proposer des albums !