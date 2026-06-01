Jay-Z allume Kanye West, Drake et Nicki Minaj pendant son concert avec The Roots

Jay-Z a laissé le rap game malmener son image ces derniers mois, mais il a profité de son passage sur scène lors du concert avec The Roots pour régler ses comptes.

Cela fait plusieurs mois que l'image de Jay-Z est un peu malmenée, notamment au sein même du rap game. A commencer par les fausses accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui, en rapport avec l'affaire Diddy, même s'il a fini par être blanchi de tout ça devant les tribunaux. Mais il se fait aussi attaquer par ses collègues du rap US : Nicki Minaj, qui l'accuse de manipulations pour la boycotter, Kanye West, qui a insulté ses enfants l'année dernière, et même Drake récemment, dans son album "ICEMAN". Ce weekend, Jay-Z montait sur scène avec The Roots et il en a profité pour régler ses comptes.

Ce samedi 30 mai avait lieu le "Roots Picnic", un concert légendaire avec The Roots et Jay-Z, qui ont beaucoup collaboré ensemble dans les années 2000. Un évènement qui se déroulait à Philadelphie, et pendant lequel Jigga a tenu à répondre à presque toutes les attaques qui ont eu lieu contre lui ces derniers mois. A commencer par Nicki Minaj, qui l'accusait d'être à la tête d'un complot pour la boycotter :

La dame est de retour dans les pilules, on dirait qu'elle est amoureuse d'elles... Son Ken ne peut même pas s'occuper des gosses, assez parlé d'eux. Un rappeur ne peut pas être mon rival, j'suis en clash avec des Républicains MAGA, ces attaques viennent du haut du gouvernement, bonne chance avec eux.

En clair, Jay-Z affirme que Nicki est de retour dans la drogue, fait référence à la condamnation de son mari Kenneth Petty pour attouchements sur mineurs, et dit qu'elle est trop loin de son niveau pour être en clash avec lui : il est en clash avec le camp Trump. Mais Kanye West, qui avait insulté ses gosses, aussi en a pris pour son grade :

T'as entendu parle des enfants prodiges ? Mes enfants le sont. Vous n'avez donc pas honte ? Vous voulez me faire sortir de mes gonds ? C'est moi qui rentre dans la tête des gens, demande à Un comment je fais. Vous faites les gangsters avec vos pouces, vous croyez que vous êtes des oufs, Tu n'es pas un fou. Regardez comme il devient raisonnable quand il est face à moi. Les gars se font tout petit.

En parlant de "Un", il fait référence à Lance "Un" Rivera, producteur de films qui avait accusé Jay-Z de l'avoir poignardé en 1999. Et concernant Kanye West, Jigga déclare donc que c'est facile de vouloir jouer au "fou" sur les réseaux sociaux, mais bizarrement, en face de lui, tout le monde se tient bien sage... Ensuite, Drake aussi a pris un petit tacle bien mérité, lui qui a clashé Jay-Z dans son album "ICEMAN" en disant qu'il n'avait rien appris de lui et qu'il n'était pas du tout un modèle.

A ma prochaine sortie, la fête est finie, j'ai dix coups d'avance. Faux champion des charts, tu dois lever les yeux pour me voir. Les gars me prennent pour référence, mais moi je les regarde de haut. Les maisons de disques possèdent tes droits d'édition, gangster, va jouer aux durs avec eux. Me parlez pas de succès, vous êtes des employés, "à perpétuité", c'est marqué sur vos contrats.

Une petite baffe derrière la tête pour rappeler à tout le monde qui est le boss, en leur disant qu'avant de jouer aux durs avec leurs potes rappeurs, qu'ils aillent déjà se faire respecter auprès de leurs maisons de disques qui les tiennent en laisse. Enfin, un dernier missile a été envoyé en direction de Tory Lanez, après que son père ait affirmé dans les médias que Jay-Z avait tout fait pour envoyer Tory en prison parce qu'il aurait tiré sur Megan Thee Stallion, qui était proche de Roc Nation à l'époque.

The Roc ne tremble pas, les lutins n'ont plus aucun tour de magie. Ton fils est dans un pénitencier fédéral en train de marmonner qu'il avait mis trop de choses dans son verre, vois-tu comme c'est stupide ?

Il s'attaque à la fois à la taille de Tory et de son père (qui sont petits, donc des lutins), en disant également qu'il a avoué au téléphone qu'il était complètement bourré le soir de la fusillade et qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Difficile de paraître innocent après ça... Bref, un Jay-Z de retour en mode patron, qui allume tout le monde sans avoir peur, en vrai ça fait plaisir pour la compétition dans le rap US ! On attend maintenant les prochains "moves" de ses opps !