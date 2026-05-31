Jim Jones compare Drake à Mohamed Ali et relance le débat sur le GOAT du rap

Jim Jones a fait une prise de parole risquée en comparant Drake à Mohamed Ali dans une récente interview, relançant le débat concernant l'attribution de la place de GOAT dans le rap US.

Le rappeur new-yorkais Jim Jones a une nouvelle fois créé la polémique en affirmant que Drake mérite pleinement son statut de GOAT ("Greatest Of All Time"). Pour défendre son point de vue, l’artiste est allé jusqu’à comparer l’impact culturel de Drake à celui de la légende de la boxe Muhammad Ali.

Jim Jones défend le statut légendaire de Drake

Lors d’une récente interview, Jim Jones a expliqué que Drake a profondément transformé l’industrie musicale au cours des dix dernières années. Selon lui, l’artiste canadien ne s’est pas contenté d’enchaîner les succès commerciaux : il a également influencé toute une génération de rappeurs.

Le membre du collectif Dipset estime que pratiquement tous les grands noms actuels du rap ont bénéficié, à un moment ou à un autre, de l’impact de Drake. Que ce soit grâce à une collaboration, une tournée ou simplement par son influence musicale, le rappeur de Toronto aurait contribué à façonner le son moderne du hip-hop.

Une comparaison avec Muhammad Ali qui fait débat

Pour illustrer son propos, Jim Jones a comparé la situation de Drake à celle de Muhammad Ali dans le monde de la boxe. Selon lui, même les plus grands champions traversent parfois des périodes difficiles ou des défaites, sans que cela remette en cause leur héritage.

Le rappeur a également utilisé des références sportives comme Michael Jordan ou LeBron James afin d’expliquer que la grandeur d’un artiste ou d’un athlète ne se mesure pas uniquement à ses échecs récents, mais surtout à son influence globale et à sa longévité.

Pourquoi Drake est considéré comme un phénomène du rap

Jim Jones insiste particulièrement sur la capacité exceptionnelle de Drake à rester au sommet depuis plus d’une décennie. Pour lui, aucun autre artiste n’a réussi à maintenir un tel niveau de popularité tout en multipliant les hits et les records de streaming.

L’artiste américain affirme également que Drake a réussi à toucher plusieurs générations grâce à sa polyvalence musicale. Rap, mélodies, influence pop ou culture urbaine : le Canadien serait devenu incontournable dans l’industrie musicale mondiale.

Le débat éternel autour du GOAT du hip-hop

Les déclarations de Jim Jones ont évidemment relancé les discussions autour du titre de meilleur rappeur de tous les temps. Certains fans continuent de défendre des légendes comme Jay-Z, Tupac Shakur ou Lil Wayne.

Cependant, pour Jim Jones, la domination de Drake sur les charts, son influence culturelle et sa capacité à rester pertinent année après année suffisent largement à justifier ce statut de GOAT.

Drake continue de diviser le monde du rap

Même si les opinions restent partagées, une chose semble faire consensus : Drake occupe une place unique dans l’histoire du hip-hop moderne. Entre records, succès internationaux et influence artistique, le rappeur canadien continue de marquer son époque comme peu d’artistes avant lui.