Le retour de Quavo semble se préciser. Le rappeur d’Atlanta a révélé sur les réseaux sociaux que son projet commun avec Pharrell Williams venait officiellement d’être rendu.

Quavo confirme la fin de son projet avec Pharrell

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’un album entre Quavo et Pharrell circulaient dans le milieu du hip-hop. Cette fois, le membre des Migos a lui-même mis fin au suspense.

Sur X, l’artiste a publié un message très court mais suffisant pour exciter ses fans :

« Album turn in see yall soon! »

Une annonce qui confirme que le projet est désormais finalisé et prêt pour la suite du processus avant sa sortie officielle.

Beaucoup d’auditeurs ignoraient même qu’un album complet entre les deux artistes était réellement en préparation. Pourtant, Quavo avait déjà laissé entendre dès 2025 qu’il travaillait étroitement avec Pharrell sur un nouveau projet enregistré à Paris, directement au siège de Louis Vuitton où Pharrell occupe le poste de directeur créatif homme.

Un projet mystérieux qui intrigue déjà les fans

Pour le moment, plusieurs zones d’ombre entourent encore cet album. Aucun titre officiel ni date de sortie n’a été communiqué, et les fans se demandent encore quel sera exactement le rôle de Pharrell sur le projet. Certains imaginent un album entièrement produit par lui, tandis que d’autres espèrent également entendre sa voix sur plusieurs morceaux.

L’attente est d’autant plus forte que les premières collaborations entre Quavo et Pharrell ont souvent marqué les fans, notamment à l’époque des Migos avec « Stir Fry ». Ces derniers mois, plusieurs extraits inédits liés au duo avaient aussi été entendus lors du défilé Louis Vuitton à Paris, renforçant encore la curiosité autour du projet.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes voient déjà cet album comme l’un des projets rap les plus intrigants de l’année. Certains espèrent même retrouver des invités comme Offset ou Young Thug, alors que les rumeurs autour d’un retour des Migos continuent de circuler depuis plusieurs semaines.

Avec ce projet désormais terminé, Quavo semble prêt à relancer pleinement sa carrière solo dans une année déjà très chargée pour le rap américain.