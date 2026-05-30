Lil Wayne relance déjà la machine autour de "Tha Carter"

Même après plus de vingt ans de carrière, Lil Wayne semble loin d’avoir rangé le micro. Invité dans l’émission Wake Up Barstool, le rappeur a laissé entendre qu’un nouveau chapitre de sa célèbre saga Tha Carter était actuellement en préparation.

Durant l’échange, Wayne a expliqué qu’il travaillait déjà sur énormément de musique et que plusieurs projets étaient en route. Même s’il n’a pas totalement confirmé le titre final de son prochain album, l’artiste a clairement évoqué l’idée d’un potentiel « Tha Carter VII ».

« Tha Carter VII arrive bientôt », a notamment déclaré le rappeur avant d’expliquer qu’il hésitait encore sur la manière dont il allait organiser ses prochaines sorties.

Cette annonce intervient alors que Tha Carter VI, sorti en juin 2025, avait reçu des retours assez partagés de la part du public. Certains fans estimaient notamment que le projet ne retrouvait pas totalement l’énergie et l’impact des épisodes précédents comme Tha Carter III ou Tha Carter IV.

Une légende du rap toujours aussi active

Malgré ces critiques, Lil Wayne reste l’une des figures les plus respectées du hip-hop américain. Depuis le lancement du premier Tha Carter en 2004, cette série d’albums est devenue l’un des piliers du rap US moderne.

Ces derniers mois, Wayne a aussi beaucoup parlé de son sentiment d’être parfois sous-estimé par certaines grandes cérémonies ou événements majeurs de l’industrie. Le rappeur a notamment évoqué à plusieurs reprises son envie de performer lors du Super Bowl ou de recevoir davantage de reconnaissance aux Grammy Awards.

En parallèle, l’artiste continue d’enchaîner les concerts autour de l’univers Tha Carter avec une tournée anniversaire qui célèbre plus de vingt ans de cette saga mythique.

Même si aucune date officielle n’a encore été annoncée pour ce potentiel nouvel album, une chose semble certaine : Lil Wayne n’a pas l’intention de ralentir. Et au vu de ses déclarations, les fans pourraient bien entendre du nouveau très rapidement.