Le rap et le R&B ont marqué les American Music Awards 2026. Entre les multiples trophées remportés par Cardi B et la victoire de Kendrick Lamar dans l’une des catégories les plus prestigieuses du hip-hop, la cérémonie a clairement mis les artistes urbains au premier plan cette année.

Cardi B repart avec plusieurs trophées majeurs

Organisée au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la cérémonie des American Music Awards 2026 a récompensé les artistes ayant le plus marqué l’année sur le plan commercial et populaire. Cardi B fait clairement partie des grands noms de cette édition.

Cardi B wins Best Hip-Hop Album at the AMAs



The other nominees were:



Don Toliver — OCTANE

Gunna — The Last Wun

Playboi Carti — MUSIC

YoungBoy Never Broke Again — MASA pic.twitter.com/oo3a5ghyt4 — Kurrco (@Kurrco) May 26, 2026

La rappeuse new-yorkaise a notamment remporté le prix du meilleur album hip-hop grâce à Am I The Drama?, face à des projets de Don Toliver, Gunna ou encore Playboi Carti.

Elle s’est également imposée dans la catégorie meilleure chanson hip-hop avec « ErrTime », un morceau qui a largement tourné ces derniers mois sur les plateformes et les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout : Cardi B a aussi décroché le trophée de meilleure artiste féminine hip-hop, confirmant encore un peu plus son poids dans le rap américain actuel.

Même absente de la cérémonie, l’artiste a rapidement réagi sur Instagram pour remercier le public et les organisateurs. Elle a même promis d’être présente et de performer lors de la prochaine édition des AMAs.

Kendrick Lamar continue de régner sur le rap US

De son côté, Kendrick Lamar a lui aussi marqué la soirée en remportant le prix de meilleur artiste masculin hip-hop.

Kendrick Lamar wins Best Male Hip-Hop Artist at the AMAs 🔥



The other nominees were:



- Don Toliver

- Playboi Carti

- Tyler, The Creator

- YoungBoy Never Broke Again pic.twitter.com/rXasXpRdzK — Kurrco (@Kurrco) May 26, 2026

Le rappeur de Compton était opposé à plusieurs poids lourds du moment comme Tyler, The Creator, NBA YoungBoy ou Playboi Carti. Une nouvelle récompense qui confirme l’incroyable dynamique autour de Kendrick depuis plusieurs années.

L’artiste était également nommé dans d’autres catégories importantes comme artiste de l’année ou encore tournée de l’année grâce à son Grand National Tour partagé avec SZA.

La soirée a aussi souri à plusieurs figures du R&B. SZA a remporté le prix de meilleure artiste féminine R&B pendant que Bruno Mars s’est imposé chez les hommes avec plusieurs distinctions supplémentaires dans les catégories chanson et album R&B.

Avec cette édition 2026, les AMAs ont encore montré l’énorme place occupée aujourd’hui par les artistes issus du hip-hop et du R&B dans l’industrie musicale mondiale.