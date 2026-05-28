Bouss diffusera la finale de Ligue des Champions avant son concert à Bercy

Si vous aviez peur de devoir choisir entre la finale de Ligue des Champions et les premiers concerts de Bouss a Bercy, le rappeur a trouvé la solution parfaite !

Quasiment inconnu au bataillon il y a encore 5 ans, Bouss a réussi une ascension fulgurante, grâce à plusieurs morceaux qui ont eu un impact énorme comme "Mirage", "Parler tout pas" ou encore "Ca parle mal". Ses albums "Depuis le temps" et "Et si j'échoue" ont cartonné, avec de grosses certifs à la clé, et le voilà désormais capable de remplir Bercy deux soirs d'affilée. Mais, hasard du calendrier, l'un des deux concerts, celui du 30 mai, se déroule en même temps que la finale de Ligue des Champions qui opposera le PSG à Arsenal.

Forcément, des fans commençaient à se plaindre en ayant peur de devoir choisir entre le concert à l'Accor Arena du 30 mai, et le match du PSG, qui va jouer pour remporter sa deuxième Ligue des Champions d'affilée. Deux évènements importants, que les fans ne veulent pas rater, mais Bouss a trouvé une solution qui contentera tout le monde : diffuser la finale de LDC avant son concert à Bercy du 30 mai. Il a même fait l'annonce sur Instagram : les portes ouvriront à 17h15, puis le match sera diffusé à partir de 18h, la première partie du concert commencera à 20h (peut-être plus tard s'il y a prolongations), et le concert à 20h45 (plus tard, s'il y a prolongations).

Le fait d'avoir pensé à ça, c'est génial pour ses fans, qui sont nombreux à être également fans du PSG. Le rappeur lui-même aime aussi beaucoup le club de la capitale, lui qui nous vient du 92, logique. Les horaires adaptables en fonction du déroulé du match, ça aussi, c'est une bonne idée, et on imagine que ça a dû compliquer un peu l'organisation du concert mais on apprécie l'effort. Et on espère que la soirée sera bonne pour tout le monde, que le PSG va ramener la coupe à la maison et que le concert sera une dinguerie !