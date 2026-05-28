Kalash Criminel annonce son retour avec "Sauvagerie 4"

Kalash Criminel était un peu en retrait du game depuis plusieurs années, mais l'heure du retour a sonné : il revient terroriser le rap français.

Malgré tous les rappeurs qui se réclament du "sale", du "nwar", ça commençait à faire plusieurs mois qu'il nous manquait quand même un peu quelque chose dans le rap français, sans qu'on sache trop quoi exactement. Mais en fait, avec le retour de Kaaris, puis celui de Kalash Criminel qui vient de s'annoncer, on sait : le rap FR manquait de brutalité et de sauvagerie. Et les deux rappeurs de Sevran sont sur le point de nous ramener un peu tout ça. Après l'annonce du retour de Kaaris, c'est désormais au tour de Crimi de revenir sur le devant de la scène.

L'information a été teasée pendant toute la journée d'hier, sans qu'on sache exactement de quoi il s'agissait : Kalash Criminel devait faire une annonce dans la soirée, concernant son retour. Et l'annonce a donc été faite hier soir, avec la manière : une très courte vidéo, dans laquelle on voit des mecs marcher dans des couloirs, cagoules sur la tête (la marque de fabrique de Crimi), puis des mecs avec des gants en train de manipuler des munitions, de peindre des gros "93" sur les murs. Et ça se termine sur un message : "Sauvagerie 4, 03.06 à 18h".

On a donc une date, un nom de morceau, et même une heure de sortie pour le retour de Kalash Criminel, qui nous dévoilera donc son nouveau titre mercredi prochain. On imagine également que ce nouveau morceau ne sera pas tout seul et qu'il devrait être suivi d'un album, mais aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur le sujet.