Jordan Bardella porte plainte pour menaces de mort contre le rappeur "Soli" après la sortie de son clip "Un facho K.O"

Le candidat du Rassemblement National vient d'offrir un sacré coup de publicité à un rappeur quasiment inconnu, Soli, après la sortie de son clip "Un Facho K.O".

On a souvent répété ces dernières années que le rap français se dépolitisait de plus en plus et que les artistes étaient de moins en moins nombreux à prendre position de manière franche. Alors que ça arrive, comme aujourd'hui, forcément, il fallait qu'on en parle ! On se souvient notamment du morceau "No Pasaran" sorti au moment de la dissolution de l'Assemblée Nationale, mais cette semaine, c'est le rappeur Soli qui fait parler de lui, avec son clip "Un facho K.O" qui se voit visé par une plainte de Jordan Bardella, chef de file du Rassemblement National, pour menaces de mort.

La dernière fois qu'on avait eu une plainte pour menaces de mort visant un rappeur français, c'était, dans nos souvenirs, Youssoupha, qui était attaqué par Eric Zemmour à cause des paroles de son morceau "A force de le dire". Cette fois, le rappeur Soli est beaucoup plus jeune, il a aussi pour le moment beaucoup moins de buzz. Jordan Bardella a donc porté plainte pour menaces de mort en raison de certaines paroles assez explicites du morceau, notamment "Coup de pied dans la tête d’un facho, quelle bonne saveur/Un bon raciste, c’est un raciste blotti dans son cercueil", kické sur un air très "new wave", par Soli, un rappeur jusqu'ici très peu connu, mais qui vient d'avoir droit à un joli coup de pub de la part du dirigeant RN.

Plusieurs choses sont assez drôles sur ce sujet, car si Jordan Bardella se sent visé par ces paroles, c'est qu'il reconnait implicitement qu'il est raciste, ce qui est puni par la loi qu'il prétend défendre. Il faut dire aussi que le clip met en scène trois personnes vêtues de masques de politiciens d'extrême droit bien identifiés en France : Jordan Bardella, Eric Zemmour et Marine le Pen. Ces trois personnes mangent une belle hagra : ligotés au scotch, coups de pied dans la tête pour certains, attachés à un lampadaire, bref, c'est la fête.

Le tout, appuyé par des paroles qui expliquent que jusqu'à il y a peu, être raciste c'était la honte, alors que maintenant tout le monde semble assumer, du fait que tous ces votants RN se disent patriotes mais vendent leur cul à Trump, bref, pas mal de "facts" finalement dans le morceau. On est curieux de voir comment tout ça va évoluer : ce sera un sacré indicateur de l'état du pays. Si, comme Youssoupha, Soli finit par gagner son procès, c'est qu'il reste encore quelque chose de vivant de notre république. Dans le cas contraire, ça montrera que les choses se sont particulièrement délabrées...