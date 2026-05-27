Jul : ses clips cartonnent, et il est déjà de retour avec "Je t'aime"

Jul est un des derniers rappeurs français à continuer à faire exploser le compteur de vues sur Youtube, et il est déjà de retour avec le clip de "Je t'aime".

La guerre des chiffres continue dans le rap français, avec les gens qui se mettent à guetter les chiffres de ventes en détails : trop de physique ? Vous trichez. Trop de streams ? Vous trichez. Bref, ça cherche les tricheurs dans tous les sens, et à ce petit jeu il y en a un qui a remporté plusieurs batailles de la guerre des chiffres, sans faire trop de bruit : c'est Jul. Il vient de réaliser une première semaine très, très solide avec son nouvel album "Oubliez-moi", et continue à donner de la force au projet, en sortant un nouveau clip, "Je t'aime".

Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant chez Jul, c'est le succès qu'il rencontre sur Youtube. Car lorsqu'on regarde le nombre de vues des clips d'autres gros vendeurs du rap français, ils sont en général assez loin derrière (PLK) ou sur des chiffres équivalents (Ninho). Mais le J est un des derniers artistes à réussir à faire exploser le compteur de vues à chacun de ses clips, alors qu'il en sort quasiment un par semaine en période de promo, quand d'autres comme Ninho font le choix d'un peu plus de rareté. En 8 jours, l'OVNI a fait plus de 8 millions de vues sur son clip "C'est dur d'aimer" par exemple.

Et cette semaine, il revient avec le clip de "Je t'aime", toujours extrait de son dernier album. Encore une fois, on retrouve Jul dans une DA très "guitare", très "Kendji Girac", même si ça reste assez cohérent avec son univers. Cette fois, on part sur un clip mariage, pour accompagner un morceau qui nous parle d'amour. D'ailleurs, ça parle beaucoup d'amour sur ce nouvel album du J, est-ce qu'il essaie de nous faire passer un message ? En tout cas, avec ce morceau chanté et ce refrain très simple, on est probablement encore sur un titre avec beaucoup de potentiel niveau chiffres.