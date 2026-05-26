SDM rêve d'un concert au parc des Princes après le Eleven All Stars : "ce serait mon rêve ultime"

Après avoir enflammé le Eleven All Stars sur le terrain et en concert à la mi-temps, SDM se fixe un nouvel objectif : un concert au Parc des Princes.

Ce weekend a eu lieu la deuxième édition du Eleven All Stars, un match de football qui opposait des créateurs de contenu, influenceurs, artistes français et anglais. Un match que la France a remporté sur le score de 4 buts à 3, avec un suspens qui a duré jusque dans les dernières minutes. Une belle soirée, pendant laquelle SDM a fait le show, en marquant sur le terrain d'abord, puis à la mi-temps avec un showcase qui a enflammé le Parc des Princes. Et après avoir goûté à ça, forcément, le rappeur veut viser encore plus grand.

Il faut dire que les images étaient belles dimanche soir, et que l'ambiance au Parc des Princes semblait complètement folle. SDM y est pour quelque chose avec son but qui ouvre le score, et surtout ses morceaux interprétés à la mi-temps, avec de la pyrotechnie et un guitariste, pour "Bolide Allemand" et "Metallica", entre autres. En interview, le rappeur a déclaré que faire un vrai concert dans l'enceinte mythique du PSG était devenu un de ses objectifs :

Faire un concert au Parc des Princes, ce serait mon RÊVE ULTIME. Maintenant que je me dis que c’est peut-être faisable, j’ai envie de le faire. Donc on va continuer à bosser pour ça.

Il faut dire que SDM est un fervent supporter du PSG, lui qui a par exemple sa propre loge au Parc des Princes depuis l'année dernière. Et pour un gars de banlieue parisienne (Clamart, 92 plus précisément), remplir le Parc a forcément une saveur particulière. On lui souhaite d'y arriver un jour, lui qui pourrait presque y prétendre déjà actuellement, et qui a un album en préparation. Peut-être que ce projet débouchera sur ce fameux concert au Parc !