Drake occupe les 3 premières places du top album avec sa trilogie "ICEMAN"

Drake vient de rentrer dans l'histoire en devenant le seul artiste à occuper en même temps les trois premières places du top album, une semaine après la sortie de la trilogie "ICEMAN".

Cela fait maintenant un peu plus de dix jours que "Iceman", "Maid of Honour" et "Habibti" sont sortis. Une dizaine de jours que Drake nous a livré non pas un, mais trois albums pour son retour en solo, histoire de marquer les esprits et de montrer à tout le monde qu'il n'est pas mort malgré les attaques de tous ses opps. C'est l'heure de tirer un premier bilan, car si on s'attendait à ce que ce retour soit très réussi au niveau des chiffres, on ne s'attendait pas à voir le canadien prendre possession du top album.

Et quand on dit prendre possession, c'est littéralement devenu sa maison : Drake occupe les trois premières places du Billboard 200, le fameux top album américain, avec ses trois albums. Il est le premier artiste de l'histoire à réussir cet exploit. C'est évidemment "Iceman" qui occupe la première place avec 463 000 ventes (dont 449k en streaming) sur la première semaine d'exploitation, suivi par "Habibti" avec 114 000 ventes, et "Maid of Honour" et ses 110 000 ventes. Ce qui nous fait donc un total de 687 000 ventes en une semaine, ce qui est tout simplement énorme.

Drake officially becomes the first artist in history to simultaneously debut three albums in the top 3 on the Billboard 200:



#1 ICEMAN

#2 HABIBTI

#3 MAID OF HONOUR pic.twitter.com/9BMr811N2G — chart data (@chartdata) May 24, 2026

Drake vient donc de battre le record établi par Jay-Z dans le rap game, avec 15 albums dans sa carrière qui ont atteint la première place des charts, alors que le record de Jigga était de 14. Chose amusante à remarquer, l'album qui a le mieux fonctionné est "Iceman", le projet qui est le plus rap des trois.