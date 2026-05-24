Jack Harlow affirme que « Iceman » est son album préféré de la trilogie de Drake.

Le rappeur Jack Harlow a récemment partagé son avis sur les trois derniers albums de Drake, et il semblerait que ICEMAN soit celui qui l’a le plus marqué.

Le rappeur Jack Harlow a récemment partagé son avis sur les trois derniers albums de Drake, et il semblerait que ICEMAN soit celui qui l’a le plus marqué. Présent à l’avant-première du film I Love Boosters à New York, l’artiste de Louisville n’a pas hésité à désigner son projet favori lorsqu’il a été interrogé sur cette fameuse trilogie.

Selon Jack Harlow, ce qui distingue particulièrement ICEMAN, c’est la qualité de l’écriture proposée par Drake. « J’adore quand il rappe », a expliqué le rappeur face aux médias. « J’aime aussi quand il chante de façon mélodique. Mais j’adore quand il aborde des sujets importants. C’est un auteur. »

L’artiste a également salué l’expérience globale offerte par les trois albums, qu’il considère comme un « véritable plaisir à écouter ». Malgré cela, il estime que ICEMAN se démarque grâce à son approche plus introspective et personnelle.

Pour Jack Harlow, c’est justement cette écriture plus directe qui rend l’album si marquant. « J’adore quand il aborde des sujets sensibles », a-t-il ajouté durant son interview sur le tapis rouge.

Si ICEMAN a autant fait parler dans la sphère rap, c’est aussi parce que Drake y revient largement sur les conséquences de son affrontement très médiatisé avec Kendrick Lamar en 2024. Tout au long du projet, le rappeur canadien semble viser plusieurs personnalités de l’industrie qu’il accuse de l’avoir abandonné ou trahi durant cette période particulièrement tendue.

Parmi les noms évoqués figurent notamment The Weeknd, DJ Khaled, Mustard, JAY-Z, Rick Ross ainsi que LeBron James. Le ton incisif et les textes très personnels du disque ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, de nombreux fans saluant le retour de Drake à un style rap plus brut et introspectif, proche de ses débuts.