Ziak annonce son nouvel album "hard", et dévoile déjà un premier extrait

Il va falloir patienter un peu avant la sortie du prochain album de Ziak, "hard", prévu pour 2027. Mais en attendant, le rappeur vient déjà de dévoiler un premier extrait, "Catwalk".

Ça commençait à faire longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Ziak en solo. On précise en solo, car sinon, le rappeur a fait de nombreux feats depuis la sortie de son dernier album en date, "Essonne History X", au mois de janvier 2025. On l'a notamment vu poser sur l'album de La Fouine récemment, une belle surprise. Mais l'heure est venue d'annoncer son retour aux affaires : le rappeur du 91 vient en effet de dévoiler la date de sortie, ainsi que le nom, et ce qui ressemble à la cover de son prochain album, "hard".

Une annonce surprenante, notamment au niveau de son timing. En effet, l'album est programmé pour sortir le 29 janvier 2027. L'annonce arrive donc très tôt, chose à laquelle on est peu habitués dans le rap français, mais qui est en train de tout doucement s'affirmer comme une nouvelle norme dans le business : communiquer sur un album des mois avant sa sortie, et mettre en place les précommandes. Ça permet notamment d'avoir une visu sur les ventes, mais aussi de commencer à faire rentrer de l'argent pour, pourquoi pas, investir sur son projet, ce qui peut être pratique lorsqu'on est en indé et qu'on n'a pas des fonds illimités à disposition pour se faire financer un album.

"hard" sortira donc en janvier 2027, mais Ziak n'a pas été trop dur avec ses fans : il a quand même dévoilé un premier extrait pour les faire patienter. Le morceau s'appelle "Catwalk", et il correspond à la DA qu'on pouvait trouver sur certains titres du rappeur dans son dernier album : une instru à mi-chemin entre la drill et le 2-step, pas de refrain, plusieurs punchlines avec quelques doubles sens, et cette manière de débiter qui fait toujours autant plaisir à entendre. Concernant le clip, le Z semble y avoir mis beaucoup de soin, avec un grain d'image particulier, pas mal de figurantes, et un nouveau masque rouge qui nous promet une évolution de son personnage. Affaire à suivre !