Tiakola annonce un tout nouvel album, "WpointM", pour cette année !

Tiakola s'était fait un peu plus discret ces derniers mois, mais c'était pour mieux revenir avec une annonce qui va mettre le feu au rap français.

Parmi les artistes qui ont eu le plus gros impact sur le rap français de ces dix dernières années, on peut sans problème mettre Tiakola dans le haut de la liste. Peut-être pas à la première place, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec sa carrière au sein du 4KEUS, puis son passage en solo qui a tout cassé, il a quasiment fait passer tout le game en mode "mélodie" (on aime ou pas, c'est un autre sujet). Un impact immense, qui le place également parmi les plus gros vendeurs, et ça ne va pas s'arrêter : il vient d'annoncer un nouvel album, "WpointM".

C'est via une vidéo postée sur son compte Instagram que Tiakola a annoncé la bonne nouvelle à ses fans, et l'actu s'est évidemment rapidement répandue sur les réseaux sociaux. On y voit plein d'enfants vêtus d'un débardeur blanc, en train de danser devant un immeuble, probablement situé au Congo (dont Tiako est originaire), avec l'artiste au milieu, avant que la caméra ne dézoome. On finit par voir tout l'immeuble, avec une énorme banderole publicitaire affichée sur la façade et sur laquelle on peut lire : "WpointM", accompagné de l'annonce : "Tiakola 25.09 deuxième album". On a donc le nom du projet, et la date de sortie, le 25 septembre de cette année.

Un album qui succèdera à "Mélo", sorti en 2022, même si l'artiste de Bondy a enchaîné pas mal de projets depuis. Notamment des EP et des mixtapes, comme "BDLM vol. 1" qui a fait un énorme carton dès sa sortie. Clairement, Tiakola n'a plus le même statut aujourd'hui qu'il y a 4 ans lors de la sortie de son premier album solo, qui avait déjà été un énorme succès : va-t-il réussir à faire aussi bien, ou mieux ? Réponse en septembre !