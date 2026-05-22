Guizmo fait parvenir une lettre pour la sortie de son album: "La tanière est libérable, et moi aussi bientôt"

Toujours incarcéré en Allemagne, Guizmo a tenu à rassurer ses fans avant la sortie de son nouvel album, "La Tanière", disponible sur toutes les plateformes : il sort bientôt !

C'était la plus grosse information concernant un rappeur français la semaine dernière : Guizmo a été arrêté par la police allemande, pour une suspicion de complicité dans un vol à main armée qui a eu lieu en Suisse en 2012. Tout ça, alors qu'il se rendait à Berlin pour un freestyle sur la célèbre chaîne COLORS, histoire d'écrire une page de plus de sa légende. Alors que son album "La Tanière" est sorti ce matin, le rappeur a tenu à faire parvenir une lettre à ses fans pour les rassurer.

Car évidemment, les messages d'inquiétude ont été nombreux suite à l'incarcération de Guizmo, mais il a aussi reçu beaucoup de messages de soutien de la part de ses fans, et il tenait à les remercier et à montrer qu'il était toujours déter après une semaine de détention, avec une lettre. Un message posté sur son compte Instagram, dans lequel on peut lire :

Mes renard, à la veille de la sortie de mon nouvel album "La Tanière", je vous remercie sincèrement pour tout le soutien que vous m'envoyez depuis le début de cette épreuve. Vos messages, votre force et votre fidélité me donnent énormément de courage au quotidien. Ce soir, à 00h, le projet sort enfin. J'espère vraiment que vous allez faire vivre ma musique et ressentir toute la sincérité que j'ai mise dedans. La Tanière est libérable, et moi aussi, bientôt.

Une dernière phrase qui nous redonne de l'espoir, même si on regrette évidemment qu'il ne soit pas sorti assez tôt pour assurer son show à l'Olympia qui était programmé le 20 mai, et qui a été annulé. On espère quand même que son public fera un bel accueil à son album "La Tanière", et surtout, que Guizmo sortira bientôt comme il l'annonce, histoire de fêter sa libération avec un énorme concert. Force à lui, "la sortie c'est sûr" comme le dit le proverbe.