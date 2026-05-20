Rohff et Niro annoncent un morceau pour le PSG, Internet s'enflamme

Rohff et Niro ont tous les deux annoncé qu'ils étaient en train de créer un morceau pour afficher leur soutien au PSG, avant la finale de Ligue des Champions.

La finale de la Ligue des Champions, qui opposera le PSG à Arsenal, approche à grands pas. Le 30 mai, le PSG a rendez-vous avec son histoire, pour devenir le premier club français à remporter deux fois le trophée d'affilée. Mais la finale devrait être tendue, avec une équipe d'Arsenal au bloc réputé impénétrable, jouant un football horrible, mais efficace, qui viennent d'ailleurs d'être sacrés champions d'Angleterre. En attendant cette finale, les rappeurs français commencent à faire monter la sauce avec Rohff et Niro qui ont tous les deux annoncé qu'ils préparaient un morceau pour supporter le PSG.

On commence par Niro, qui a d'ailleurs récemment pris la pose au côté d'Hakimi pour une photo postée sur Instagram. Peut-être que le footballeur va participer au morceau ? Ou peut-être apparaître dans le clip, puisqu'une vidéo de tournage circule sur Internet, dans laquelle on le voit en compagnie de plusieurs bougs avec des maillots du PSG dans un espace de street workout. On peut aussi entendre un extrait d'un morceau dans lequel on trouve des références au foot et au club de la capitale, à Anelka, sur une instru bien agressive et assez moderne (ça ressemble à une instru trap/drill).

On enchaîne avec Housni, puisque le Padre Du Rap Game a lui aussi annoncé qu'il allait sortir un morceau pour afficher son soutien au PSG. Rohff a même carrément posté un extrait de son morceau sur ses réseaux sociaux, et ça a bien tourné depuis hier. Un morceau qui reste dans la DA du rappeur du 94, ça débite, sur une instru un peu à l'ancienne, avec des réfs au club, même si ça sonne légèrement daté, soyons honnêtes.

Sur Internet, les réactions sont mitigées. On voit notamment pas mal de supporter du PSG dire aux deux rappeurs de se calmer, par peur qu'ils ne portent la poisse au club de la capitale avant la finale. On trouve aussi des mecs souligner le fait que Niro n'est pas de Paris, comme si ça avait le moindre rapport avec le fait de supporter le PSG... Et évidemment, on retrouve les moqueries habituelles autour de Rohff, les mêmes qui se précipitent dans les commentaires à chacune de ses sorties. Bref, rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout ça, et surtout, on se retrouve le 30 pour la finale !