Drake règle ses comptes avec Kendrick Lamar dans son nouvel album "ICEMAN"

Alors que le monde du rap pensait le dossier classé, Drake vient de secouer la planète avec la sortie de son triple album "ICEMAN", un projet où il vide son sac sur Kendrick Lamar et toute la West Coast.

Pour ce retour, le Drizzy n'a pas fait les choses à moitié : trois projets pour trois ambiances. On retrouve HABIBTI pour le côté R&B, MAID OF HONOUR pour les clubs, mais c'est sur le volet ICEMAN que le rappeur de Toronto a décidé de sortir les crocs. Chaque track semble être une réponse au beef qui l'a opposé à Kendrick Lamar l'an dernier. Drake est visiblement encore piqué par la tournure des événements et il a décidé de le faire savoir en musique.

Des punchlines sanglantes sur K-Dot et sa fanbase

Sur le titre "Dust", Drake remet directement en cause le statut de classique de son rival : "C’était quelle année tes soi-disant hits ? Parce que je ne me rappelle pas que ça se soit passé comme ça, je ne me souviens pas d’un seul mot de tes raps." Il s'attaque aussi à la sociologie des fans de Kendrick, affirmant que "les petits blancs t'écoutent juste parce qu'ils se sentent coupables", tout en l'accusant de jouer les philanthropes de façade : "Tu distribues des dindes devant les caméras dans ton quartier, et après tu rentres direct dans tes villas sur les collines."

Guerre technologique et piques à la West Coast

Le Canadien ne se contente pas de mots. Dans l'épisode 4 de son émission "ICEMAN", Drake a littéralement mis le feu à une "ferme à bots" (ces installations remplies de téléphones qui servent à booster artificiellement les streams). C’est une attaque frontale contre Kendrick, que Drake accuse d'avoir truqué ses chiffres pour gagner le clash. Le détail qui tue ? Sur l'un des écrans des téléphones en train de brûler, on peut voir un visuel qui ressemble énormément à la pochette de "Not Like Us". Le message est clair : pour Drake, le succès du hit de Kendrick n'est que du vent et de la triche.

Drake burns down a bot farm in ICEMAN Episode 4, and one shot shows an image resembling the “Not Like Us” cover on one of the phones 👀 pic.twitter.com/pHBd5cM95F — Kurrco (@Kurrco) May 15, 2026

Il en a profité pour élargir son champ de tir à toute la Californie, s'en prenant notamment au producteur Mustard sur le morceau "2 Hard 4 The Radio" : "Mustard a entendu parler de nous, il va falloir qu'il rattrape le niveau de nos bangers. Tu n'as plus eu un seul hit depuis que YG et moi on a rappé ensemble." Drake balaye aussi définitivement l'idée du "Big Three" en lâchant : "Rien à foutre du Big Three, il y avait trop de chefs dans la cuisine, c’était le bordel dès le départ."