Drake règle ses comptes avec Kendrick Lamar dans son nouvel album "ICEMAN"

Pour ce retour, le Drizzy n'a pas fait les choses à moitié : trois projets pour trois ambiances. On retrouve HABIBTI pour le côté R&B, MAID OF HONOUR pour les clubs, mais c'est sur le volet ICEMAN que le rappeur de Toronto a décidé de sortir les crocs. Chaque track semble être une réponse au beef qui l'a opposé à Kendrick Lamar l'an dernier. Drake est visiblement encore piqué par la tournure des événements et il a décidé de le faire savoir en musique.
Des punchlines sanglantes sur K-Dot et sa fanbase
Sur le titre "Dust", Drake remet directement en cause le statut de classique de son rival : "C’était quelle année tes soi-disant hits ? Parce que je ne me rappelle pas que ça se soit passé comme ça, je ne me souviens pas d’un seul mot de tes raps." Il s'attaque aussi à la sociologie des fans de Kendrick, affirmant que "les petits blancs t'écoutent juste parce qu'ils se sentent coupables", tout en l'accusant de jouer les philanthropes de façade : "Tu distribues des dindes devant les caméras dans ton quartier, et après tu rentres direct dans tes villas sur les collines."
Guerre technologique et piques à la West Coast
Le Canadien ne se contente pas de mots. Dans l'épisode 4 de son émission "ICEMAN", Drake a littéralement mis le feu à une "ferme à bots" (ces installations remplies de téléphones qui servent à booster artificiellement les streams). C’est une attaque frontale contre Kendrick, que Drake accuse d'avoir truqué ses chiffres pour gagner le clash. Le détail qui tue ? Sur l'un des écrans des téléphones en train de brûler, on peut voir un visuel qui ressemble énormément à la pochette de "Not Like Us". Le message est clair : pour Drake, le succès du hit de Kendrick n'est que du vent et de la triche.
Drake burns down a bot farm in ICEMAN Episode 4, and one shot shows an image resembling the “Not Like Us” cover on one of the phones 👀 pic.twitter.com/pHBd5cM95F— Kurrco (@Kurrco) May 15, 2026
Il en a profité pour élargir son champ de tir à toute la Californie, s'en prenant notamment au producteur Mustard sur le morceau "2 Hard 4 The Radio" : "Mustard a entendu parler de nous, il va falloir qu'il rattrape le niveau de nos bangers. Tu n'as plus eu un seul hit depuis que YG et moi on a rappé ensemble." Drake balaye aussi définitivement l'idée du "Big Three" en lâchant : "Rien à foutre du Big Three, il y avait trop de chefs dans la cuisine, c’était le bordel dès le départ."