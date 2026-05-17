Drake clashe Jay-Z, Rick Ross et DJ Khaled sur “ICEMAN”, en faisant référence à la Palestine

Sur les morceaux "Make Them Pay" et "Whisper my name", Drake a décidé d'allumer tout le monde : Rick Ross, DJ Khaled et même Jay-Z.

C'était l'évènement du weekend dans le rap game : Drake a enfin dévoilé son album tant attendu, "ICEMAN". Il a même fait bien mieux que ça puisqu'il a également sorti deux autres albums le même jour, occupant ainsi tout l'espace médiatique, et il pourrait même également occuper les 3 premières places du Billboard si tout cartonne. Forcément, les gens attendaient son retour avec impatience, et surtout sa réponse à tous les clashs subits depuis deux ans désormais. Drizzy a mis les choses au clair, en allumant à la fois DJ Khaled, Jay-Z et même Rick Ross, gentiment, dans son album.

Si Drizzy a sorti 3 albums, c'est bien sur "ICEMAN" qu'il a décidé de régler ses comptes avec la plupart de ses rivaux. A commencer par le morceau "Make Them Pay", dans lequel il envoie un joli tacle à DJ Khaled, comme on l'avait annoncé.

Et, Khaled, tu vois ce que je veux dire

Le clash était partout, donc tu es devenu “halal” et tu t’es remis dans la religion

Et les tiens attendent toujours un "Free Palestine"

Mais apparemment, tout n’est pas simplement noir et blanc et rouge et vert, merde

Je vois les vraies couleurs de tout le monde, vraiment, je commence à percevoir un schéma

Un tacle que DJ Khaled risque de sentir passer, et que ses détracteurs risquent de lui ressortir à de nombreuses reprises. On imagine qu'après ça, la réconciliation n'est plus possible. Dans le même morceau, Drake balance aussi une petite pique à Rick Ross, plutôt gentille : "Frérot, j'aidais Ross avec ses streams bien avant qu'Adin Ross existe", faisant référence au fait que Drizzy a donné un grand nombre de hits à Rick Ross, même si ce dernier a décidé de le "trahir" en 2024 quand tout le monde s'est mis sur le dos du canadien.

Mais, plus surprenant, Drake a aussi balancé une attaque à Jay-Z, dans "Whisper my name". Une pique qu'on ne va pas traduire pour que vous puissiez apprécier le talent de rimeur du canadien et son sens de la métaphore :

You niggas be hittin' the 'net for some love, you a tennis ball I take 500K down to dinner, I never could learn shit from none of y'all

Une petite métaphore de tennis, avec un possible double sens, mais surtout, c'est suivi d'une vraie référence à Jay-Z, avec ce débat qui avait fait rage sur le net il y a plusieurs années : si on vous proposait 500K ou un dîner avec Jigga, vous choisissez quoi ? Pour Drake, la réponse est toute trouvée : il prend les 500k, car il n'a jamais rien appris des autres rappeurs. Un mélange d'eogtrip et de clash, on valide, d'autant que les deux morceaux sont bons. Cependant, on regrette un peu cette attaque à Jay-Z, car ils ont fait de sacrés morceaux ensemble avec Drake, notamment "Pound Cake", un vrai classique.