Ice Cube et Mike Epps : le "Friday" legacy arrive à Long Beach !

Le 17 juillet prochain, Ice Cube et Mike Epps se réunissent pour un événement unique : "Everyday’s Friday", célébrant trois décennies d'une franchise devenue culte dans le hip-hop.

C'est au Long Beach Amphitheater que les deux légendes vont fêter les 30 ans du film original. Pour l'occasion, ils ne seront pas seuls puisque les piliers Warren G et Scarface sont annoncés en invités spéciaux pour garantir une ambiance 100% authentique. Ce show exceptionnel se veut être un lien entre le passé et le futur, Ice Cube affirmant que cette soirée marque le début d'un tout nouveau chapitre pour la saga.

Le timing est parfait : le concert aura lieu le jour même de la sortie au cinéma de "Last Friday", le quatrième volet tant attendu. Après des années de rumeurs, le film est enfin là avec un casting lourd : le retour de Chris Tucker, la présence de Katt Williams et un scénario co-signé par Aaron McGruder. C'est officiellement la fin d'une attente interminable pour les fans de l'univers de Craig et Smokey.

Pour mettre le feu, les organisateurs lancent un grand concours de costumes. Les spectateurs qui viendront lookés comme les personnages emblématiques de la série pourront tenter de gagner jusqu'à 2 000 dollars. Entre nostalgie, punchlines et annonce du nouveau film, Ice Cube prouve une fois de plus que l'impact de Friday sur la culture urbaine reste intouchable en 2026.

Évènement : "Everyday’s Friday" – Le 17 juillet à Long Beach

Sortie ciné : "Last Friday" – Disponible le même jour