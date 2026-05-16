La Rvfleuze bat un énorme record avec "Numéro d’écrou" !

Rien ne semble arrêter La Rvfleuze. Sept semaines après sa sortie, "Numéro d’écrou" reprend encore la première place du Top Albums et signe un record en France cette année.

Le phénomène La Rvfleuze continue de rouler sur le rap français. Cette semaine, son premier album "Numéro d’écrou" reprend une nouvelle fois la première place du Top Albums, signant déjà sa cinquième semaine en tête du classement. Un record en France cette année, puisqu’aucun autre projet n’a réussi à rester aussi longtemps numéro 1 en 2026. Sept semaines après sa sortie, l’album ajoute encore 6 689 ventes au compteur et atteint désormais un total de 72 764 exemplaires vendus.

Grâce à ses morceaux, ses feats et surtout son passage remarqué chez COLORS avec "Argent Sale", La Rvfleuze a vu son buzz exploser sur les réseaux. Son premier projet avait déjà réalisé une très grosse première semaine avec plus de 20 000 ventes, devenant l’un des meilleurs démarrages rap de l’année derrière des poids lourds comme Ninho, PLK ou encore Bigflo & Oli.

Depuis, le rappeur parisien ne cesse d’enchaîner les réussites. Après avoir décroché le premier disque d’or de sa carrière en moins d’un mois, "Numéro d’écrou" confirme désormais qu’il s’inscrit dans la durée. Et pour continuer sur cette lancée, La Rvfleuze a également annoncé il y a quelques jours sa prochaine tournée. Reste maintenant à voir si La Rvfleuze réussira à conserver cette place avec l’arrivée du nouvel album de Jul, qui devrait rapidement se hisser au sommet des classements.

Yohan.G