Youv Dee annonce sa signature chez 92i !

Youv Dee vient de faire une annonce surprenante, avec sa signature chez 92i, le célèbre label de Booba. Une nouvelle étape dans sa carrière ?

Le rap français underground regorge de pépites trop peu mises en avant et parmi elles, on trouve notamment Youv Dee. Un visage quand même assez connu, pour un artiste underground, lui qui est notamment beaucoup apparu dans pas mal d'émissions assez regardées comme "High & Fines Herbes" ou même "Rentre dans le Cercle" il y a quelques années. Très inspiré par la scène rap US, il est un fin connaisseur de la musique, et un très bon rappeur, probablement la raison pour laquelle il vient de signer chez 92i !

Une signature inattendue, puisque d'habitude, le label de Booba a plutôt tendance à signer des artistes nouveaux, pour les développer, alors que Youv Dee, lui, a déjà presque dix ans de carrière ("Bêta Test" est sorti en 2017). Evidemment, il y a des exceptions, et quelques rappeurs étaient aussi signés chez 92i alors qu'ils avaient déjà une carrière derrière eux, comme Usky récemment par exemple. Le rappeur du 95 a annoncé sa signature au sein de la structure via une vidéo Instagram, à la fin de laquelle on peut lire "92i", ainsi que la date du 22 mai 2026. On ne sait pas s'il s'agit d'une sortie, d'une annonce, on va surveiller tout ça avec intérêt.

On dit que la signature de Youv Dee chez 92i est surprenante, mais elle ne l'est pas tant que ça : Booba a plusieurs fois mentionné le rappeur sur ses réseaux sociaux ces derniers mois, on sentait qu'il lui faisait un peu des appels du pied. De plus, l'artiste est un fin connaisseur du game, en particulier du rap US, il en a d'ailleurs exploré pas mal de tendances : le rap US des années 2000, mais aussi la vague des rappeurs Soundcloud (XXXTentacion, Juice Wrld,...) dont il semble d'ailleurs s'être pas mal inspiré, la trap, la tendance punk rap, Playboi Carti,... Bref, un artiste avec une identité déjà bien affirmée, on est curieux de voir ce que va donner cette collaboration !