Kendrick Lamar : "Not Like Us" et "luther" retirés de Youtube, "GNX" retiré d'Apple Music, que se passe-t-il ?

Kendrick Lamar trouve encore le moyen de faire parler de lui, avec son album "GNX" qui disparait d'Apple Music et plusieurs de ses clips retirés de Youtube. Un projet en approche ?

L'homme du moment dans le rap US, c'est Drake. Le canadien a su à nouveau attirer l'attention sur lui après deux ans de "traversée du désert", suite à sa défaite lors du clash contre Kendrick Lamar. Son album "ICEMAN" sort dans quelques jours, et le game a hâte de voir ce qu'il nous réserve, après des mois de teasing énigmatique. Mais forcément, le fait que toute l'attention du game soit focalisée sur Drizzy, ça ne doit pas plaire à son rival, et visiblement, Kendrick nous prépare lui aussi quelque chose, après le retrait des plateformes de différentes œuvres comme "GNX", "Euphoria", "Not Like Us" ou "Luther".

Car c'est avec stupéfaction que plusieurs utilisateurs se sont rendus compte, pendant la soirée d'hier, que de nombreux morceaux, clips, et même un album de Kendrick Lamar avaient été retirés de certaines plateformes. On commence par le plus évident, avec l'album "GNX", un des derniers gros bangers du rap US, retiré d'Apple Music sans trop d'explications. Cela a aussi été le cas pour le morceau "Euphoria", et les clips de "Not Like Us" et de "Luther" ont été retirés de Youtube, "par l'utilisateur" comme le montrent plusieurs captures d'écran.

Kendrick Lamar's "Not Like Us" and "luther" music videos have been "removed by the uploader" on YouTube 🤔 pic.twitter.com/O31tsLrq97 — Kurrco (@Kurrco) May 11, 2026

Des retraits visiblement temporaires, puisque tout ça est revenu en ligne dans la nuit. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir une tentative de la part de Kendrick Lamar et ses équipes, de recentrer un peu l'attention sur lui, au moment où son grand rival s'apprête à sortir son propre album. On ne serait d'ailleurs pas étonnés de voir K.Dot tenter une grosse sortie, ou faire une grande annonce dans les jours qui viennent. Car son nom, et le clash entre lui et Drake de manière générale, commencent déjà à revenir dans toutes les discussions, alors que "ICEMAN" n'est pas encore sorti. Si Drizzy continue le clash dans son album, Kendrick pourrait bien s'en servir pour sa propre carrière, ce qui serait un vrai coup de maître.

Et on le sait, K.Dot est un des rappeurs les plus intelligents du game.