Kaaris annonce son retour avec un nouveau projet, "Byakugan"

En dévoilant un trailer bien menaçant, Kaaris vient d'annoncer son retour dans quelques semaines avec la sortie de sa mixtape, "Byakugan".

On n'aurait pas cru que la mise en place de la cérémonie des Flammes aurait tant de conséquences dans le rap français. En 2023, on assistait à la première édition, marquée par quelques polémiques. Mais les organisateurs ont vite rectifié le tir et l'année suivante, on avait droit à un show historique avec le retour de La Fouine. Laouni, porté par ce show, a sorti des projets et des morceaux à la pelle. Notamment ce featuring avec Kaaris, "Vision", qui semble avoir inspiré le Dozo pour qu'il se décide lui aussi à annoncer son nouveau projet, la mixtape "Byakugan".

Un mot qu'on pouvait déjà entendre dans son featuring avec La Fouine, raison pour laquelle on a rappelé tout le cheminement des évènements. Ce "Byakugan" est un mot qui nous vient directement de l'univers du manga Naruto : il s'agit d'un œil blanc qui vous permet d'avoir une vision à presque 360 degrés, mais aussi une vision qui peut voir à travers la matière, à plusieurs kilomètres, bref, un véritable super-pouvoir. Et Kaaris a annoncé sa mixtape, avec ce titre, via un teaser vidéo publié sur Youtube à la fin duquel on le voit justement avec les yeux blancs lui aussi.

On retrouve Riska assis seul dans une pièce, torse nu, sur un vieux fauteuil en cuir, visiblement en train de ressasser des souvenirs assez traumatisants, comme un mec qui revient de la guerre, mais qui, d'un autre côté, n'attend rien d'autre que d'y retourner. Toujours cette imagerie guerrière qui colle à Kaaris depuis "43ème BIMA", le tout premier projet de sa carrière. Et à la fin de la vidéo, on a donc une annonce : la mixtape "Byakugan" sortira le 12 juin prochain, dans un mois tout pile. Un projet qui risque de faire du bruit, et on comprend mieux pourquoi le Dozo nous parler de "sauver le rap" il y a quelques temps !