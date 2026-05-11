Nekfeu bientôt de retour avec un nouvel album ?

Absent du game depuis plusieurs années, Nekfeu pourrait faire son retour prochainement avec un nouvel album, d'après les propos de Doums lors d'un live d'Aqababe.

Peu d'artistes de rap français peuvent se vanter de n'avoir fait que des disques de diamant (au minimum) avec chacun de ses albums solo. Mais Nekfeu n'est visiblement pas un rappeur comme les autres, et son aura dépasse de loin le milieu du rap. Avec son dernier album, "Les Etoiles Vagabondes", l'artiste a même décroché un double disque de diamant, une récompense qui ne tombe pas souvent dans le rap fr. Quasiment absent du game depuis 2019, l'artiste pourrait bientôt faire son retour avec un nouvel album, et tout ça, assez prochainement.

C'est en tout cas l'information dévoilée ce weekend sur la chaîne Kik du blogueur Aqababe, bien connu des amateurs de gossip et de rumeurs en tous genres. Le blogueur avait notamment été séquestré par Maes après des révélations visiblement fausses sur sa sexualité et sa vie de couple, pour ceux qui s'en rappellent. Ce weekend, Doums, rappeur de l'Entourage et proche de Nekfeu, était donc de passage chez Aqababe, et il a déclaré qu'un projet de Nek' était actuellement en préparation.

Des informations qui restent à prendre avec des pincettes, car Aqababe a fait de l'exagération sa spécialité depuis le début de sa "notoriété". Il y a quelques jours, il était également accusé de véhiculer des informations erronées concernant les troubles qui ont lieu actuellement dans le vestiaire du Real Madrid. En tout cas, la sortie de l'album de Nekfeu risque de faire parler, lui qui était empêtré dans un combat judiciaire avec son ex-femme, sur fond d'accusations de violences conjugales, visiblement mensongères aux yeux de la justice.